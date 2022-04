Alberto Núñez Feijóo se sinceró con Bertín Osborne en el último programa de la temporada de Mi casa es la tuya. Lo hizo en clave política pero también personal, desvelando abiertamente por primera vez muchos aspectos de su vida personal. Aunque Eva Cárdenas, su mujer, no apareció, el líder del PP sí habló de lo que significa ser padre de un niño de cinco años.

"Es el único hijo que tengo, lo he tenido a los 55 para que veas que me tomo las cosas con tranquilidad, y estoy feliz porque no es lo mismo tener un hijo con 25 que con 55 años", explicó, asegurando que "disfruta cada hora". Siempre discreto con su vida privada, desveló sin embargo que conoció a su mujer en un avión y a los cuatro años volvió a verla en una visita oficial al grupo Inditex, donde ella trabajaba. Pero no se acordaba de ella.

"Yo creo que mi padre estaría orgulloso de mí, aunque no lo diría", Alberto Núñez Feijóo. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/217848dB9c — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 30, 2022

Preguntado por la reciente crisis política del PP que derivó en la marcha de Pablo Casado y su asunción del poder en clave nacional, Feijóo consideró que podía haberse evitado "absolutamente". "Tú puedes discutir en casa lo que no puedes es radiar la conversación de casa al radio, y mucho menos si es un partido político", dijo a Bertín Osborne. "Hemos tenido una crisis muy fuerte en el partido. Perdimos el control y el horizonte. Y se podría haber evitado".

En el programa, donde explicó datos de su biografía, como cuando ingresó interno en los Maristas de León ("me fui el mismo día que cumplí diez años. Eso es algo que te marca"). Mucho más tarde empezó preparar sus oposiciones a judicatura, pero las dejó porque su padre se quedó sin trabajo. Además, reconoció también sentir un sabor agridulce por haber tenido que dejar de estar al frente de la Xunta, ya que le "debe todo" a los gallegos. El líder del PP repasó su currículum con Bertín, como cuando fue director de Correos del 2000 -el mismo año en el que se afilió al PP, puesto que tardó nueve años en hacerlo- al 2003.

No faltaron las revelaciones a medio camino de lo personal y lo político. "Yo creo que la primera conciencia de voto la tengo en el 82 y voté a Felipe González. Claramente, con convicción y lo volvería hacer", dijo rememorando el pasado. El programa quiso explotar eso y enseñó a Feijóo unas declaraciones del expresidente realizadas expresamente para la ocasión: Estate tranquilo porque los pecados de juventud suelen olvidarse", dijo con buen humor el antiguo líder del PSOE y presidente español. Feijóo también desveló que el mismísimo Julio Iglesias le "animó" a dar el salto a la política nacional y que aún le queda cuerda para rato: "Fraga llegó con 68 años a la presidencia de la Xunta de Galicia y se fue con 83. Yo tengo 60. O sea que se preparen los españoles".

El presidente del PP se mostró crítico con la política de Pedro Sánchez. "Tener 22 ministros en el momento de mayor inflación en los últimos 40 años es una provocación. Cuando entré en la Xunta suprimí el 45 por ciento de los altos cargos. Me llamaban Feijóo I, el austero", dijo, adelantando sus medidas anticrisis. Criticó también la ley de educación, asegurando que cuando el sistema "no se baja en el esfuerzo hace lo contrario a educar". En suma, según dijo, "hecho de menos al PSOE anterior, no voy nombrarlos no sea que les den de baja", dijo en serio y en broma.

Feijóo también abundó en lo que considera las contrariedades de su potencial socio de gobierno, Vox, asegurando que "no puedo estar de acuerdo con un partido que no cree en un estado autonómico". "Yo no creo en el estado autonómico y las comunidades autónomas pero quiero ser vicepresidente de la Junta de Castilla y León y tener tres consejerías y no sé cuantas cosas".

Aunque Eva, la pareja de Feijóo, no participó en el programa, sí lo hicieron otras personalidades del partido como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. La presidenta madrileña aseguró en referencia a las acusaciones de Pablo Casado y Teodoro García Egea que "no tiene otro patrimonio que mi honra". El presentador bromeó con Ayuso, a quien dijo:" te veo mucho más contenta con este presidente que con el anterior", algo que ella se tomó de buen grado.