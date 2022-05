Kiko Matamoros, al límite y atendido por el médico en 'Supervivientes'

La experiencia de Kiko Matamoros en Supervivientes no está siendo la ideal. El colaborador está destrozado, con el cuerpo lleno de picaduras y problemas de estómago, ya que vomita toda la comida que ingiere. Su estado de salud cada vez es peor y sus compañeros lo cuidan y lo animan a seguir adelante.

Desde que Kiko pisó 'Playa Fatal' su ánimo y su estado físico han ido a peor. Los insectos no han tenido piedad con él y no puede parar de rascarse las picaduras. El malestar general que sufre le ha llevado a vomitar todo lo que come, hasta un simple coco. Además, Kiko pasa la mayoría del tiempo tumbado porque sufre mareos y muchas náuseas.

Kiko Matamoros intentando hacer fuego a altas horas de la madrugada. Impresionante como se está implicando pic.twitter.com/PvhYi57K7c — miguelcema (@miguelcema) April 28, 2022

Sus compañeros han hecho piña para apoyarlo y sobre todo para socorrerlo en caso de que la situación empeore. Además de tener un estado de salud bajo, su estado de ánimo tampoco le acompaña, aunque ha conseguido desahogarse con el resto de concursantes sobre su situación y se ha sentido arropado.

El doctor tuvo que atenderle y ya aprovechó para desahogarse con él: "He vomitado el único coco que me comido, llevo todo el día con diarrea y tengo las manos y la cara deformadas por las picaduras". "Estoy destrozado y harto de todo", confesó cuando han pasado poco más de dos semanas de concurso.