Nacho Cano da la cara por Ayuso con un rotundo discurso: "Se ha dejado los cojones por nosotros"

Nacho Cano acudió a El Hormiguero de Pablo Motos para hablar de su nuevo musical, Malinche, pero no dudó en puntualizar una serie de factores que le recordó el presentador. Y es que al artista se le reprochó su defensa de la presidenta madrileña, que con sus políticas le permitieron seguir pagando a sus empleados.

"Hay una cosa que puntualizar y es el coñazo de la derecha y la izquierda", dijo Nacho Cano. "Ser agradecido no es ser de izquierdas o derechas, es ser agradecido. "Esta mujer ha hecho que en esta ciudad podamos todos tener hoy trabajo. Se dejó la vida, mantuvo teatros abiertos y gracias a eso yo puede pagar, gracias a mis inversores que no se fueron, los sueldos a la gente".

Dijo Nacho Cano que en su área de trabajo se suele decir que "si no son de izquierdas no van a trabajar", pero lo "único" que él ha hecho es "expresar lo que le decía la gente, que es gracias".

Este canto de Nacho Cano sobre Ayuso y la Libertad 👏🏻👏🏻pic.twitter.com/21voDjje07 — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) May 12, 2022

Entre rotundos aplausos, Nacho Cano prosiguió con su agradecimiento a Ayuso, "una valiente que se ha dejado los cojones por nosotros para que vivamos mejor. Y cuando alguien hace algo así, de izquierdas o derechas, se la juega por mí…¿y no me la voy a jugar por ella aunque sea un poquito?", dijo, recordando también que Ayuso "ganó en 176 de 179" ayuntamientos.

Preguntado si esta opinión le convierte en "sospechoso", rememoró épocas pasadas de democracia en España. "Yo he vivido los ochenta, en la que decíamos lo que nos daba la gana y era una época totalmente socialista", dijo, citando la presidencia de Felipe González. "Pero lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con eso, es otra cosa. No quiero hablar demasiado de ello", dijo.

"En los ochenta no había censura y si a alguien le decías gracias le decías gracias no te metían ni en la izquierda o la derech, con el puto discurso de los cojones. Yo vengo de esa época y me es desagradable que porque le agradezca a una persona algo porque me da a gana tenga que soportar que gente de un determinado pensamiento use eso para ir a por una persona".