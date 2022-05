Chanel, tras la oleada de críticas de la izquierda: "Tenemos claro quiénes son los nuestros"

Chanel Terrero compareció este martes en rueda de prensa ante periodistas españoles tras su extraordinaria labor en Eurovisión. En acto donde estuvo flanqueada por su equipo de bailarines -con los que finalmente se marcó un baile- así jefa de la delegación española, Eva Mora, y la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, Chanel contestó a todas las preguntas sin cerrarse a nada.

Preguntada por la posibilidad de que sea España quien pudiera finalmente acoger la próxima edición de Eurovisión debido a la situación bélica de la ganadora, Ucrania, María Eizaguirre, directora de comunicación del grupo RTVE , aseguró que ya se "ha ofrecido a ayudar a todo lo que se necesite para la organización de la próxima edición. El Presidente de Ucrania ya ha dicho que son ellos los que van a organizarlo", reiterando sin embargo su "mano tendida para ayudar en lo que haga falta".

Y es que, "si se necesitara finalmente albergar el Festival, España está preparada para poder hacerlo. Pero no hay más que esas palabras. Nuestra muestra de solidaridad hacia el pueblo ucraniano", remató Eizaguirre.

Chanel, a su izquierda, quiso poner una nota de humor a la pregunta, que fue una de las constantes en toda la rueda de prensa del regreso de la cantante, asegurando que sería "Olesa de Montserrat", la localidad catalana donde ella tiene su pueblo (la artista nació en La Habana hace 31 años).

Más tarde Eizaguirre reiteraría: "Muchas ciudades estarían interesadas en albergarlo pero no hemos hablado con nadie. No hay nada más que lo que he dicho".

"Tenemos claro quiénes son los nuestros"

No obstante, otra de las cuestiones candentes es el pensamiento de la cantante hispanocubana sobre todos aquellos críticos, ya sea desde redes sociales o partidos políticos, que denostaron su candidatura por considerarla machista y que ahora, sin embargo, se suman a las felicitaciones.

Siempre cordial pero, a la vez, sincera, manifestó que sí alberga pensamientos al respecto. "Un poco sí", contestó sobre este cambio de opinión de muchos, la mayoría proveniente del espectro de la izquierda política española.

"Igual que soy muy positiva, siento como que tenemos sabemos la energía y el instinto y tenemos muy claro quiénes son los nuestros. Y los que no son, no hace falta escupir ni odio ni malas caras, si no simplemente decir que este es nuestro circulo de amor y luz y si hay una persona delante que no estaba en el barquito pues me alegro que se haya subido. Pero sigo con los míos y mi discurso. Un 30 enero dije que teníamos que tener cuidado con una red social, porque detrás hay una persona que la puedes destrozar por completo. No tengo rencor pero aprendemos de esto".