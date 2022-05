Cristina Cifuentes se queda fuera de 'Masterchef Celebrity' "por motivos políticos"

La lista de concursantes oficial de la próxima edición de Masterchef Celebrity ya ha sido publicada por RTVE. A personajes como Norma Duval, Daniela Santiago, Nico Abad o María Zurita estaba previsto que se uniera Cristina Cifuentes, que llegó a pasar el casting del programa y convertirse en la concursante estrella del reality de cocina más popular de la televisión.

Macarena Rey, directora de la productora del programa, Shine Iberia, le ofreció una plaza en el concurso, al igual que al exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, aunque solo la ex presidenta de la Comunidad de Madrid terminó aceptando la oferta. Pero algo sucedió para que su fichaje se echara para atrás en el último momento.

Las grabaciones ya han comenzado y según apunta El Mundo, ni Cifuentes ni Rey se echaron para atrás en el último momento, sino que fue vetada por la dirección de TVE, que no querría concursantes relacionados con la política en la próxima edición. La también colaboradora de televisión prefiere no hacer declaraciones al respecto pero el citado medio desvela que "se siente decepcionada, dolida y cabreada". Se sospecha que el veto se debe al reciente nombramiento de José Pablo López, ex director de Telemadrid, como nuevo director de contenidos de RTVE.

Cifuentes, que nombró a López director de Telemadrid, se sitió maltratada por Telemadrid por el tratamiento que la cadena pública dio al caso máster y el posterior escándalo de las cremas. Las fuentes deslizan que es sospechoso que el nombramiento de López en TVE coincida con su veto en el concurso, por lo que apuntan a "motivos políticos". Esta versión no coincide con la versión oficial de RTVE, que asegura que el consejo de administración de RTVE escogió a José Pablo López para su puesto una vez cerrado el casting de Masterchef Celebrity. López aún no ha hecho posesión de su cargo y se espera que lo haga en los próximos días.

El último director del ente público, José Manuel Pérez Tornero -que sustituyó a Rosa María Mateo-, es uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez y no simpatiza con el Partido Popular. "Si Celia Villalobos participó es porque ya no era diputada y entonces dirigía la casa Rosa María Mateo", sostienen. "Esperanza Aguirre se presentó al concurso después, pero no la cogieron porque era un perfil demasiado parecido al de Villalobos, que participó en la anterior edición".