'Supervivientes' confirma la decepción de Juan Muñoz y "el perfume de Enrique del Pozo"

Rubén Sánchez Montesinos, culturista y novio de Enrique del Pozo, fue expulsado de Supervivientes y este domingo habló con Iorn Aramendi en el plató de Conexión Honduras. "Estoy feliz, contento, agradecido y muy enamorado", dijo a su regreso.

Montesinos explicó cómo ha sido su experiencia, relatando que "la primera semana como parásito fue dura pero la segunda semana fue de reflexión y asentamiento. Allí aprendes hacia dónde quieres caminar".

¿Cómo le ha cambiado la vida a Rubén Sánchez Montesinos su paso por los Cayos Cochinos? "Me he dedicado 24 horas al culturismo, le he dado mucho al deporte y el deporte a mí, pero ahora yo voy a cuidar lo que más quiero", dijo refiriéndose a Enrique del Pozo, que ya los primeros días del concurso entonó una polémica y sentida defensa de su pareja.

"Estoy orgulloso de él, resulta que es un hombre que me lo demostró en el año de convivencia. Esa persona me quiere y ha defendido lo indefendible en este plató y ese es el perfume que me llevo, el amor de Enrique del Pozo", ha dicho, asegurando que su prioridad ahora no es el gimnasio sino su relación.

Por otro lado, el concurso expulsó también a Ainhoa Cantalapiedra, que junto al cómico Juan Muñoz estaba nominada para apartarse del grupo. La ganadora de OT 2 quería quedarse con todas sus fuerzas, pero no fue posible y el voto de la audiencia decidió su destino.

El ex de Cruz y Raya se queda una semana más, pero lo hace decepcionado: "A mí me tocará la semana que viene", dijo, señalando que espera "que me tengan en cuenta a mí para salir, estoy débil". Desde plató, su compañero y defensor José Carabias esperó, sin embargo, que el cómico se quedase más tiempo.