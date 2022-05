TVE niega que un individuo apuntara a Chanel con una pistola tras actuar en Eurovisión

El programa de Telecinco Socialité informó el pasado fin de semana de que Chanel Terrero, representante española en Eurovisión, sufrió un intento de agresión durante su actuación en las fiestas de San Isidro de Madrid el 15 de mayo. Según el espacio presentado por María Patiño, "un hombre con una pinta muy rara se coló en su camerino y la Policía tuvo que reducirle tumbándole en el suelo".

"Oí que llevaba un pistola", dijo Nacho Campillo, ex integrante del grupo Tam Tam Go!, que también actuó en las fiestas. Según el cantante, hasta 20 efectivos tuvieron que encargarse de reducir a este hombre. Afortunadamente, cuando este presunto fan entró en el backstage donde se encontraba Chanel, ella estaba en el escenario y no presenció la desagradable escena.

Un incidente que TVE se ha visto obligada a desmentir a través de un comunicado emitido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y compartido en el programa Corazón del domingo. "Eizaguirre ha podido confirmar, a través de los responsables de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que ese día hubo una detención, pero horas antes de que llegara la artista", anunció.

"Fueron varios seguidores de Chanel los que advirtieron a la Policía del extraño comportamiento que estaba teniendo un hombre dentro del recinto. Cuando se acercaron, se negó a mostrar su documentación, pero al ser cacheado se comprobó que no portaba ningún arma ni objeto hiriente", añadía, contradiciendo lo anunciado por Campillo.

Además, el programa de TVE explicó el viaje que hizo la artista desde Turín a Madrid para que no hubiera malentendidos. "Nada más aterrizar de Italia, en un autobús escoltado por la Policía, nuestra representante de Eurovisión estuvo en los estudios de Prado del Rey maquillándose y preparándose para su actuación en la Plaza Mayor. En una furgoneta, siempre acompañada de las autoridades, se dirigió al centro, donde cientos de fans esperaban a su llegada", expuso el programa, que subrayaba que en todo momento había estado "arropada" por sus compañeros y las fuerzas del orden sin que se produjeran incidentes.