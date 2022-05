El disparatado baño de masas de María Patiño en Aluche que no se vio en televisión

Siete de la tarde del viernes en el barrio de Aluche de Madrid. Decenas de personas esperan impacientes en el número 197 de la calle Illescas. Algunos han llegado antes para coger el mejor sitio tras el cordón que custodia la alfombra roja situada en la puerta de la tienda ModAni. El barrio está en fiestas pero algunos prefieren pasarse antes para ver a María Patiño, a quien la modesta boutique ha dedicado un probador en su honor. Los productores de Sálvame enviados al lugar reparten fotos con la cara de la ganadora de la Sálvame Fashion Week y alguna que otra mujer se decepciona porque no ha llegado a tiempo.

La colaboradora se retrasa y el reportero Germán González, vestido con una americana azul, empieza a sufrir con las altas temperaturas y los gritos de los fans. Las señoras esperan nerviosas, algún marido farfulla y cada vez más curiosos abarrotan la calle. La acera ha sido cortada por el programa para el evento y hay quien intenta colarse para ponerse delante. Nadie se lo permite. Llega el momento de conectar en directo antes de que llegue la estrella. "¡Patiño! ¡Patiño! ¡Patiño!", corean las vecinas animadas cuando les enfoca la cámara.

Solo para fans

Cantan la sintonía del programa, cantan "no dejes de soñar", pero son las 19.20 y María Patiño no llega. "En vez de estar hablando ahí en la tele, pues que hubiera salido antes", se queja una mujer situada en la puerta. Dice en alto y orgullosa que viene de Cáceres, pero luego reconoce entre risas que vive en el barrio y es amiga de Juani, la dueña de la tienda. "¡Llega en cinco minutos!", se oye. Ambas aceras están ya ocupadas, los vecinos se asoman a la ventana, Germán sufre un poco más, pero por fin aparece la protagonista en una limusina blanca y rosa.

María Patiño llega en limusina a la tienda de Aluche, donde inaugurará un probador en su nombre #yoveosalvame pic.twitter.com/rh8fYDdBmp — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 27, 2022

A las 19.30 el caos se apodera del lugar, llegan los empujones y algunas ancianas tienen que luchar por mantenerse en pie. Patiño llega a Aluche al más puro estilo Jackie Kennedy con una americana blanca, un pequeño sombrero a juego, gafas de sol, guantes y un bolso de Louis Vuitton. La periodista se da un baño de masas y aprieta la mano a todas las fans que se la ofrecen. Juani la recibe con un ramo de flores: "Bienvenida a mi tienda y que tú puedas ser una más de mis preciosas". La protagonista lo agradece entre un mar de teléfonos móviles y antes de entrar, incluso firma autógrafos. La gente se acerca cada vez más, todos quieren tocarla. Germán ya está sobrepasado.

Muy emocionada y entre lágrimas, la presentadora inaugura su probador cortando la cinta roja. Una cortinilla decora el vestidor alrededor del espejo y una placa plateada con las palabras "Probador María Patiño" lo corona, justo debajo del aparato de aire acondicionado. Nadie sabe cómo, pero hasta allí ha llegado Toni Genil. Todo es tan kitsch... Pero ella está encantada y por un momento se le olvida que el jueves por la mañana tuvo que declarar en un juzgado. Una montaña rusa de emociones.

Probador María Patiño inaugurado ESTE PROGRAMA NUNCA DEJARÁ DE SORPRENDERME #yoveosalvame pic.twitter.com/wYWegZEYo8 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 27, 2022

En el interior de ModAni todo es felicidad y María siente que ha recibido el cariño cosechado gracias a tantos años de televisión y entretenimiento. En la calle el ambiente se ha vuelto algo hostil. Los fans están impacientes esperando un desfile y los vecinos del barrio quieren utilizar la acera. "¡Yo no me voy a echar a la carretera por María Patiño!", protesta un caballero. "¡La gente, cómo hace el ridículo!", grita una mujer de pasada. Algunas vecinas que han estado esperando una hora por ella ahora la critican: "Mírala qué pija, que viene con gorro y guantes"; "Qué bajita es"; "Llega media hora tarde y ahora no se querrá hacer fotos"; "¡Sí que está estirada!". ¡Qué malas!

La estrella de la tarde sale otra vez a saludar, algunas de las criticonas corren a hacerle más fotos y pocos minutos más tarde abandona definitivamente el local. Antes de subirse a un taxi, se hace algunos selfies y hasta firma un monopatín.. "¡Dejadla ya, hombre, que está agobiada", se escucha. Patiño abandona el lugar sin mirar atrás y convertida en la estrella del barrio. "¡Viva Socialité!" "¡Viva Aluche!".