El pánico de Juan Muñoz fuerza una inaudita situación en 'Supervivientes': "No aguanto más"

Noche de expulsiones y otros giros inesperados en Supervivientes. La concursante Desi Rodríguez fue la nueva expulsada del domingo por votación popular, pero el humorista Juan Muñoz sorprendió -relativamente- al pedir abandonar de manera voluntaria la isla de Honduras.

Muñoz llevaba ya tiempo pidiendo salir del reality pero se libró de la expulsión por voto frente a Ainhoa Cantalapiedra, que finalmente fue la que tuvo que abandonar el reality. "Estoy mal, no puedo pasar una semana más aquí. Psicológicamente me está afectando", rogó Juan Muñoz a Ion Aramendi.

"No estoy hecho para esta aventura. No quiero seguir en el concurso, porque estoy mal", aseguró un desesperado Juan Muñoz, deseoso de salir ya de Playa Parásito. Me va a costar la salud y no aguanto más, otra semana más, no. Tengo que abandonar".

El ex de Cruz y Raya rogó por hacer un intercambio de expulsados ante Desi, pero Aramendi le comunicó que estaba prohibido. No obstante, lo inédito de la situación forzó a todos a reformular las reglas.

Más tarde la organización convino en preguntar al público qué prefería, con vistas a resolver el problema este martes en Tierra de Nadie y recuperar a Desi. Una situación forzada por el abandono de Juan Muñoz y que jamás se había producido en la historia de Supervivientes.

Ahora Kiko Matamoros, Nacho Palau, Marta Peñate y Anabel Pantoja se juegan la expulsión