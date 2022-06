Mediaset no renueva 'Viva la vida' y deja en el aire el futuro de Raúl Prieto

Mediaset España sigue apostando por los cambios en la programación de Telecinco aunque su última decisión ha sido tan inesperada como sorprendente. Según ha podido saber CHIC, el grupo audiovisual ha decidido no renovar el programa de fin de semana Viva la vida, uno de los pesos pesados de la cadena de Fuencarral, tras cinco años de emisión.

No se trata de una cancelación precipitada, sino que el contrato con Cuarzo Producciones finaliza esta temporada, por lo que los responsables de Mediaset han tomado la decisión de no ampliarlo salvo sorpresa de última hora. El programa dirá adiós a los espectadores a finales de julio y no se emitirá ni habrá sustituta al frente en el mes de agosto, como ocurrió otros veranos con Toñi Moreno o Sandra Barneda.

La noticia ha sido una auténtica sorpresa tanto para sus colaboradores como para su director, Raúl Prieto, que abandonó Sálvame en 2017 para ponerse el frente de las sobremesas de fin de semana. Su futuro en Telecinco es todavía una incógnita, pero según desliza una fuente cercana a este medio, Prieto tiene planeado montar su propia productora de contenido audiovisual, aunque se desconoce si estará ligada a Mediaset.

Cabe recordar que el director de Viva la vida está entre los denunciados por Rocío Flores por haber "publicado, difundido y revelado" la sentencia que la condenó cuando era menor por agresión a Rocío Carrasco. El programa presentado por Emma García se hizo eco de la sentencia y según se conoció el pasado martes, la Audiencia Provincial de Madrid considera que la demanda penal está plenamente justificada.

La misma fuente asegura que quien tiene su puesto asegurado en Telecinco es Emma García, ya que es de sobra conocida la predilección de Paolo Vasile por la presentadora vasca, ligada a la cadena desde 2002. Todavía quedan muchas decisiones por tomar, incluyendo qué productora se hará con tan codiciado espacio y con qué programa de televisión.