La encerrona de los colaboradores al cantante Raúl estropea el festival de 'Sálvame'

Sálvame volvió a reinventarse con el Sálvame Mediafest, un especial donde colaboradores y cantantes conocidos interpretaron en directo algunos himnos de la música en español. Una de las actuaciones más elogiadas fue la de Alonso Caparrós con el cantante Raúl, conocido por su éxito de principios de los 2000 ‘Sueño su boca’.

Tras hacer disfrutar al público con la actuación y con una difícil coreografía, Miguel Frigenti no pudo evitar estropear el ambiente festivo con sus críticas. "Tengo la impresión de que Raúl cantaba muy por encima y no ha sido lo suficientemente generoso", dijo, denunciando que la voz de Alonso Caparrós quedó eclipsada por la del artista. A Frigenti se sumó Terelu Campos, que comparó a Raúl con el resto de cantantes.

Por alusiones, Raúl decidió explicarse: "La canción tiene unos registros en el estribillo muy elevados y Alonso no llegaba. Por eso ha cantado una octava por debajo". Adela González continuó con la encerrona y le preguntó por qué no bajó la voz para que el colaborador "brillara". Según Raúl, no se escuchó igual desde casa que en el escenario. "No he pretendido dejar en la sombra a Alonso". Caparrós no se lo tomó mal y defendió a su compañero: "He estado encantado de cantar con él y de vivir este momento".

Pero la cosa no se quedó ahí y Miguel Frigenti, en su línea habitual, continuó metiendo cizaña. "Me parece muy mal porque en la vida hay que ser un poco más valiente. Si estamos sacando la cara por ti no nos dejes con el culo al aire", dijo a Alonso molesto porque no le siguió la corriente.