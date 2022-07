Hartazgo de Emma García en 'Viva la vida' a pocos días de su final: "Que os den y os buscáis la vida"

El programa Viva la vida se despide el próximo 24 de julio tras el vencimiento del contrato de su productora, Cuarzo Producciones, con Mediaset. Desde que salió a la luz el final del espacio presentado por Emma García, el mal ambiente y la tensión son palpables en plató, además de las rencillas entre colaboradores que no se ven delante de las cámaras.

Todo comenzó con Raquel Mosquera defendiéndose de las palabras de Rocío Carrasco en su docuserie y de los ataques de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, en plató, a la que acusó de tener "la lección bien aprendida" de su madre, su abuela y su tía. "Yo no tengo la lección aprendida. Tengo la suficiente personalidad para decir lo que a mí me dé la gana [...] Siempre me intenta desacreditar, igual sé más de lo que tú te piensas", dijo Alejandra.

La nieta de María Teresa Campos acusó a Mosquera del faltarle al respeto. Sin embargo, la que fuese mujer de Pedro Carrasco hizo un comentario que desató la guerra: "Ella me lo falta a mí riéndose por detrás, como todo el mundo ha podido comprobar y así me lo han hecho saber. Me han enviado imágenes y todo".

La peluquera asegura que sus compañeros se ríen de ella a sus espaldas, algo que la presentadora confirma que, de ser verdad, no toleraría. "Yo me puedo perder muchas cosas porque tengo la educación de mirar a una persona cuando habla, pero tengo un director, una subdirectora, un subdirector y unos regidores que en ningún momento me han hecho saber eso", dijo Emma García.

Alejandra quiso y explicarse y confesó que está "todo el día de cachondeo". "Cuando empecé me decían 'no te rías de cosas serias'. No todo gira en torno a ti, tengo unos compañeros con los que me llevo genial y hay un ambiente de trabajo en el que estoy muy a gusto. Si me apetece reírme, me río, pero no es de ti en ningún momento. Te repito que yo no te falto el respeto, cosa que tú sí hiciste la semana que viene sacando el tema de mi abuela".

La nueva colaboradora Marina Esnal no dudó en apoyar a Raquel Mosquera, hablando de "risitas" y "miradas" cuando algunos colaboradores dan su opinión. "No os pongáis en plan susceptible. Cuando tú hablas, el resto puede hacer un gesto", respondió García, aunque esto solo ha servido para avivar el conflicto.

Finalmente, la presentadora explotó: "Mira, pues que os den. Si no queréis que os ayude en este tipo de cosas, que os den y os buscáis la vida. Estoy intentando arrojar un poco de luz y conciencia, de respeto y educación, que es lo que se merecen los espectadores". Unas palabras que ponen de relieve el hartazgo que se vive en plató.