Insultos de espectadoras y baja audiencia: el caótico estreno de 'Sálvame Sandía'

Sálvame estrenó el pasado lunes su edición ‘Sandía’ como especial de verano en sustitución de Ya son las ocho, que no terminó de cuajar en la parrilla de Telecinco. Con Carlos Lozano al frente desde Benidorm arrancó "La ruta de la sandía": "Los espectadores podrán decir a la cara y en directo lo que opinan de los colaboradores", decía el rótulo de la nueva sección, que cumplió lo que prometía.

El estreno fue un absoluto caos entre fallos técnicos, cortes en el audio y con una puesta en escena algo descuidada. Con una furgoneta de fondo y unas sillas y mesas al estilo playero, Lozano apareció ataviado con una camisa desabrochada y en ocasiones no sabía si estaba en directo o no. Incluso llegó un momento en que se escuchó en directo una llamada de atención de la regidora: "¡Acerca el micro!". "Sí, el micro, que tengo el micro... ¡De verdad!", respondió el presentador cuando le pedían que no dejase el micrófono sobre la mesa, sino que lo utilizase con los ciudadanos que se sentaban a dar su opinión.

Las risas de sus compañeros se escuchaban desde el plató en Madrid y provocó la desesperación de Lozano. "¡Si me habláis todos a la vez, no puedo trabajar!", gritó, ya que las mujeres que se acercaban a opinar no dejaban de hablar, incluso una de ellas llegó a arrebatarle el micrófono a Pipi Estrada: "¡No calla!".

Una de las opinadoras anónimas dijo sobre Rocío Carrasco: "Puede que todo lo que os ha dicho Rocío os lo traguéis con papas, porque sois una vasallas de ella. Lo que dice la idiota... Perdón, la tonta de esta chica que no tiene tres dedos de cerebro, que es lo que le dice Albiac".

Carlos Lozano no sabía cómo resolver el caos en el que se convirtió el programa. "Esto es la televisión en directo", justificó Terelu para salir al paso. "¡Esto es un pifostio, un despropósito! Hoy es un desastre, pero es normal. Aquí, en la playa, en directo, es normal", dijo Lozano.

La audiencia tampoco ha dado grandes alegrías al programa. Sálvame Sandía marcó un 10,5% de share con 915.000 espectadores mientras que su competidor directo y mayor quebradero de cabeza, Pasapalabra en Antena 3, anotó el 23,% de cuota de pantalla y 2.057.000 espectadores. A pesar de todo, la nueva edición de Sálvame ha conseguido mejores datos que Ya son las ocho, que el lunes anterior marcó un 9,7% con 870.000 seguidores.