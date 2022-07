Monumental "pillada" a un tramposo Nacho Palau en 'Supervivientes': "No me lo puedo creer"

Nacho Palau se ha convertido en una de las grandes figuras de Supervivientes. El escultor y ex de Miguel Bosé ha conseguido realizar un buen concurso sin necesidad de recurrir constantemente a mentar a su expareja, desvelando -de hecho- que ya tiene sustituto en su corazón tras la ruptura.

No obstante, esta semana ha sido difícil para Nacho Palau, uno de los nominados de cara a salir de Supervivientes en próximos días si así lo desea el público. Y la "pillada" que le han hecho podría resultar fatal para Palau.

El valenciano ha sido captado saltándose una norma básica de Supervivientes este mismo domingo. Después de una prueba de recompensa, Palau se guardó algo de comida en el bolsillo, algo que está terminantemente prohibido. Lo hizo, además, cuando los demás disfrutaban del premio.

Su engaño acabó cuando la presentadora Lara Álvarez reclamó su atención, apartándolo del grupo. "Nacho, ¿te has guardado algo? ¡No me lo puedo creer! Ay, lo que iba a hacer ahora mismo Nacho…". Sé que estáis pasando hambre, pero lo peor es que no dejáis ni la opción a poder sorprenderos en muchas ocasiones. Lo que queremos es que disfrutéis, juguéis y cuando lo hacéis siempre hay premio".

El resto pudieron seguir comiendo, ordenó la asturiana, que precisamente iba a regalar comida a los no ganadores, pero no lo hizo en el caso de Palau a modo de castigo.