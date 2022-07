Anabel Pantoja deja a Yulen sin beso y alimenta rumores sobre lo sucedido con Toñi Moreno

Una talla 36. Así se ha quedado Anabel Pantoja, tal y como ella misma confesó a Jorge Javier Vázquez, cuando éste le espetó en tono de broma "Anabel, que poquita cosa".

La concursante y colaboradora de Sálvame entró a la carrera y sujetándose el escote, por lo que pudiera pasar, para saltar sobre su prima Isa Pantoja, que hizo una excepción en su política de no acercarse demasiado al entorno más crítico con su familia.

La espectacular pérdida de peso de la curvilínea Anabel Pantoja es evidente tras tantas semanas en Supervivientes. El reencuentro de la sobrina de Isabel Pantoja con Julen no fue todo lo romántico que se esperaba ("no le has dado ni un beso", reprochó luego Jorge Javier) a la espera quizá de algo más de privacidad.

Privacidad, o quizá algo más. Porque tal y como se recordó en la final de Supervivientes, Anabel Pantoja acudirá junto a su ex, Omar Sánchez, al Déjate querer del sábado.

"Ha dicho Toñi sobre lo sucedido en la grabación que ella como profesional no ha sentido nunca nada así", anticipó Jorge Javier para abrir boca sobre una posible reconciliación de los dos tras el romance de Anabel con Julen en la isla de Honduras.

"Toñi se ha emocionado mucho", confirmó Anabel Pantoja, que no quiso desvelar nada y, eso sí, recomendó a Jorge Javier que se "pidiera la comida" para no moverse de la televisión.