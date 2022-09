Paz Padilla vuelve a la televisión con puñalada a Telecinco incluida

El pasado mes de junio Mediaset España anunció por sorpresa que retomaba su contrato con Paz Padilla tras su polémico y fulminante despido. Con un escueto comunicado, la empresa de comunicación confirmó que la gaditana volvería a formar parte de su elenco de presentadores y actores en los próximos meses tras un despido improcedente, aunque su incorporación "no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses".

A día de hoy, poco se sabe del regreso de Paz a Telecinco, pero sí cuándo volveremos a verla en televisión. Será de la mano de la competencia directa, Antena 3, como invitada de la nueva temporada de El Hormiguero presentado por Pablo Motos. La actriz y presentadora acudirá el miércoles 7 de septiembre después de varios años sin pasar por el programa, un día después de que el programa reciba a la periodista Sonsoles Ónega, que ya prepara su desembarco en Antena 3 con un nuevo espacio.

Paz Padilla está centrada en su gira El humor de mi vida, que la está llevando por teatros de toda España con el cartel de ‘no hay entradas’, y en su faceta de empresaria con la tienda de moda que regenta junto a su hija Anna Ferrer. Lo que dice no echar de menos es la televisión, un medio que le ha dado muchas alegrías pero donde ha pasado algunos momentos muy incómodos. "A mí la tele me cambió la vida, pero siempre he procurado mantener los pies en el suelo", confesó en una entrevista con María Casado.

La presentadora le ha preguntado cómo está fuera de la televisión y la humorista le ha confesó que "es tremendamente feliz". "Muchas veces no te das cuenta y eres muy esclavo del trabajo y el tiempo pasa... pasa igual para Reyes, como para pastores". Y en cuanto a qué le dijeron los suyos cuando se fue del espacio de La Fábrica de la Tele: "Te queremos, tampoco me veían".

Paz fue despedida de Mediaset el 21 de enero de este año, pero antes, en Navidad y durante una conversación en redes sociales con María del Monte y Anne Igartiburu, Padilla realizó unas extrañas declaraciones sobre las vacunas del coronavirus que ayudaron a crear un clima de animadversión en el programa Sálvame. Después un desagradable enfrentamiento en directo con Belén Esteban, donde se insinuó que la presentadora no estaba vacunada, esta abandonó el plató muy enfadada. Semanas después, Mediaset España anunció el fin de su relación laboral alegando que se ausentó de sus funciones.

Padilla consideró que se orquestó su despido desde días antes, cuando Jorge Javier y Belén Esteban calentaron motores para que ese fatídico jueves todo estallara. Por este motivo, decidió emprender acciones legales contra la cadena y la productora por despido improcedente. Una de las ideas centrales de la defensa de la gaditana es las muchas veces que un presentador o colaborador se ha ausentado del programa, que acostumbra a mostrar a sus responsables saliendo de plató.