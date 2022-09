Telecinco ya tiene en emisión la nueva temporada de La isla de las tentaciones, reality conducido por Sandra Barneda en la que un puñado de parejas se ponen a prueba con atractivos solteros. Esta quinta emisión del espacio revelación de pasadas temporadas destacó por la primera lluvia de reproches entre parejas, con un especial protagonismo para la primera estrella del programa: Claudia Martínez.



Y es que, tal y como advirtió Sandra Barneda al principio, había una participante que había tenido ya sus más y sus menos con los participantes. Y resultó ser la extronista catalana, que conocía y muy bien a uno de los tentadores, Brian. "Estoy agobiada, yo huyo de los conflictos y ver a mi novio discutir con conocidos míos me incomoda mucho", explicó.

El tono del programa se complicó entonces, con Javi y Brian discutiendo hasta que la propia Claudia cortó el tema con su pareja: "Para, tú eres más inteligente que físico".

Pero la cosa no acabó ahí, puesto que Claudia Martínez también confesó haberse enrollado con Edgar, hermano gemelo... precisamente de Brian. "Él sabe que lo que más odio en el mundo son las falas de respeto y no me gusta esta situación. También hubo un beso", contó.

Javi, la pareja de Claudia, de momento se mantiene tranquilo y dice "conocer" a su novia. "Sé cómo mira cuando algo le gusta y esta noche no he visto eso", dice muy confiado de su fidelidad. No obstante, ella sacó a relucir los defectos de su amante y él no se lo tomó bien, así que la semilla de la discordia está ya plantada.