Críticas a Juan del Val por su poco tacto con Tamara Falcó: "No somos monos"

Tamara Falcó fue la protagonista de El Hormiguero el pasado jueves con sus declaraciones sobre la ruptura con Íñigo Onieva. Una intervención muy elogiada que fue seguida por 2.681.000 millones de espectadores y que anotó casi un 20% de cuota de pantalla, siendo lo más visto del día en televisión.

Sin embargo, la tertulia con Tamara se vio ensombrecida al final por la intervención de Juan del Val, que comenzó un debate improvisado sobre la fidelidad en las relaciones de pareja en un momento delicado para su compañera. "Me parece que la infidelidad tiene una importancia bastante limitada. No lo digo yo, hay mil estudios donde se dice que, evidentemente, es algo antinatural. Hoy a lo mejor no es el momento de decirlo", dijo el escritor para sorpresa de Tamara.

"Nos quedan 48 segundos y acaba de decir que lo raro es ser fiel. No, no, no...", se molestó, burlándose con gestos de su compañero que insistió en que "es biología". "Que no somos monos, que tú controlas tus impulsos y tienes que saber tus límites, y esos ya dependen de ti y de tu pareja", sentenció.

.@Tamara_Falco_ nos cuenta todos los detalles de su ruptura con Iñigo Onieva. PARTE 3/3 #SuárezMorteEH pic.twitter.com/zbkmd9ymc7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2022

Del Val insistió en que su opinión es "absolutamente generalizada por cualquier psicólogo" y animó a la marquesa de Griñón a que hablara con el suyo porque "la infidelidad es algo generalizado". Sus palabras no fueron bien recibidas entre el público, que criticó su inapropiada intervención en el momento incorrecto.

Después de ver a Tamara Falcó demostrando una madurez emocional que ya quisieran muchos, me parece del todo inoportuna e inapropiada la intención de defensa pseudoprogre de la infidelidad por parte de Nuria Roca y Juan del Val. Me empezáis a caer regular, pareja. — Lady Jane 3.0 (@LadyJane_JG) September 29, 2022

posiblemente mi concepcion de las relaciones esté mas cerca de la opinión de juan del val que la de tamara falcó....pero el poco tacto que tiene deciendola que lo normal es ser infiel despues de todo lo que ha pasado ? vaya subnormal, no era el momento https://t.co/pwnHLE2hSj — squidward (@soycalamarde) September 29, 2022

Cabe recordar que Juan del Val y Nuria Roca recuerdan a menudo que están a favor de las parejas abiertas aunque, según dicen ellos públicamente, la suya no lo es. "El estar a favor de las parejas abiertas, no significa que nosotros lo seamos. Nunca vamos a hablar de lo que hacemos en nuestra vida íntima", declararon en 2021.

"Respeto todas las opiniones y las agradezco siempre que vengan desde la educación y nunca desde la prepotencia de quien no admite una opinión y una manera diferente de entender. Jamás se me ocurriría dar por mejor mi pensamiento, mi posición o mi proceder. Jamás se me ocurriría adoctrinar", llegó a escribir Nuria Roca en sus redes sociales.