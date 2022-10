Carlos Higes, dispuesto a arrasar en Eurovision Junior 2022: "Chanel dejó el nivel muy alto"

Radio Televisión Española ha presentado antes los medios de comunicación al joven artista que nos representará en en Eurovisión Junior 2022. Se trata Carlos Higes quien ha dejado claro que está dispuesto "a darlo todo" durante su actuación en Armenia. "Voy a ganar. Voy a dar lo mejor de mi para traer la victoria para España. Estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de ir y de vivir la experiencia", dijo en la rueda de prensa que tuvo lugar esta semana.

Carlos Higes ha sido elegido como representante tras pasar un casting abierto al que se presentaron 95 candidatos. Un proceso del que se muestran orgullos en la cadena y que culminará en los próximos días cuando se elija la canción que el artista cantará en el festival, seleccionada entre más de 250 que han recibido desde editoras y compositores: "Mis referentes son Justin Bieber y también Sebastián Yatra por como baila. Su estilo es muy parecido al mío. En Armenia me gustaría cantar una canción pegadiza, que no pares de sentirla y bailar. Me gustaría bailar en la actuación, por eso quiero algo así como Tacones Rojos, de Yatra". Además, no le importaría que parte de la letra "fuese en inglés u otro idioma".

Siente algo de presión al pensar en el "nivel" en el que dejó Chanel a nuestro país, por eso está dispuesto a trabajar todo lo posible para que su actuación sea impecable: "Chanel es otro referente para mí, por su forma de bailar y cantar a la vez. Eso es lo que yo busco. Además, llevo mucho tiempo soñando con ir a Armenia, he investigado mucho sobre el país y además de cantar, me gustaría visitarlo".

Por su parte, Eva Mora, jefa de la delegación española, destacó lo complicado que ha sido elegir a Carlos entre tanto talento que se ha presentado: "Vamos a demostrar que somos un país fuerte y sobre todo a competir. Este año va a ser distinto al año pasado. Es año pasado estuvimos encerrados en un hotel porque todavía estaba la pandemia, pero este vamos a disfrutarlo como nunca". María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, anunció que en los próximos días se podrá disfrutar de la canción seleccionada: "Ahora que tenemos elegida a la persona que nos va a representar, se abrirá un plazo para ver cuál es la canción que mejor le va a Carlos y con la que se siente más cómodo".