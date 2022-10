Un año más, Marta Sánchez fiel en la campaña de la lucha contra el cáncer

Marta Sánchez vuelve a unirse una vez más para dar su apoyo incondicional a la lucha contra el cáncer de mama en calidad de embajadora de esta buena causa, en la que Ausonia ha donado más de 2,5 millones de euros para la investigación, por la unión que mantiene con la Asociación Española Contra el Cáncer, que este año celebra 15 años con la campaña "15 Años Más Cerca".

La cantante tiene muy claro que siempre va a estar a disposición de esta causa. "Yo soy un mínimo apoyo de lo que me pide Ausonia, pero siempre voy a estar ahí, a fuego. Afortunadamente, la proporción de mujeres que se curan cada vez es mayor, y está demostrado que, si se coge a tiempo, es curable en un 80% de las veces. Y hay que tener en cuenta y es lo más importante, que hay que hacer revisiones anuales sí o sí. Yo lo hago todos los meses de agosto. Mi hermana, como sabes, murió de esta enfermedad, porque no se lo limpiaron bien y al poco tiempo se le reprodujo en los ganglios y, desgraciadamente, ya no se pudo hacer nada". Al contarlo se sigue emocionando, después de los años.

Marta Sánchez en la gala contra el cáncer

Marta lleva diez meses preparando un espectáculo. "Es la segunda edición entre comillas de piano y voz, y se va a llamar De Cerca, lo he arreglado yo musicalmente con 2 manos derechas que son Pablo Chando y Adrián Solla, lo estreno el 24 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela, y lo financio yo como todos mis espectáculos. Llevo 37 años en el mundo de la música, y lo tuve muy claro desde pequeña, nunca quise dedicarme a otra cosa". Así lo manifestó.

Durante el tiempo que estuvimos hablando, al preguntarle por el fenómeno Rosalía, dijo que "sí es una artista con talento y por derecho, que ha ocupado un lugar que nadie lo había hecho hasta entonces porque ha mezclado el arte español con el estilo latino y encima ha añadido un punto muy moderno e innovador. Eso es lo que me parece ella".

Marta se encuentra, según comentó, en un momento personal muy bueno, súper estable de hacer solo "lo que quiero y con quien quiero", y con una hija que ya es una mujer, "que me tiene muy contenta como niña y como persona en general. Está estudiando diseño, no quiere ser personaje público. Es más: nunca dice que es hija mía".

La artista es una gran defensora de la bandera española y, cuando se han metido con ella ciertos sectores, le ha dado totalmente igual. "Defiendo la bandera, y a los que me han criticado me parece una paletada. El haber compuesto ese himno es una de las cosas de las que más orgullosa estoy". Y así se despidió.