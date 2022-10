La ocurrencia woke de 'Pasapalabra' que ha indignado a David Summers: "Lo de marica está fatal"

David Summers ha estallado en Twitter después de que el programa Pasapalabra criticara la letra de su canción ’Devuélveme a mi chica’, porque utiliza la palabra "marica" y habla de las mujeres como una "posesión". Ana Morgade debía adivinar la canción durante una de las pruebas, que no era otra que el gran éxito que Hombres G lanzaron a finales de los años 80.

Tras cantarla y bailarla durante unos segundos con el resto del plató, la colaboradora de televisión se puso seria. "Está muy bien la canción, está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien. Lo de marica está fatal porque no es un insulto, para empezar. Y lo de ‘devuélveme a mi chica’ está muy mal porque las mujeres no somos un bolso", reflexionó. "Ha envejecido muy mal esa canción", añadió el presentador Roberto Leal.

La cuenta oficial del programa compartió el momento con el mensaje "aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción", algo que enfureció a Summers. "La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa?, publicó en Twitter.

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

El revisionismo de la música se ha puesto de moda. En Operación Triunfo hubo una polémica similar en 2018 cuando María Escarmiento, una de sus concursantes, se negó a utilizar la palabra "mariconez" en el tema Quédate en Madrid de Mecano y propuso cambiarla por "gilipollez".

Este intento de modificar la letra de la canción llevó a Ana Torroja a protestar en Twitter y a recordar que nadie tiene derecho a cambiar la letra de una canción en contra del criterio de su autor. "Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y nadie puede modificar una letra sin el permiso del autor", escribió entonces.