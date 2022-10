El sueldazo que RTVE pagará a Julia Otero en su regreso a la televisión

Este jueves, el Consejo de Administración de RTVE presidido por Elena Sánchez daba el visto bueno a un contrato de 5,5 millones de euros con el Grupo Prisa para la realización de un nuevo espacio presentado por Julia Otero. Se trata de El día que..., un programa de 13 capítulos que correrá a cargo de Lacoproductora, la empresa audiovisual fundada por José Miguel Contreras y que el pasado mes de marzo pasó a manos del conglomerado mediático de izquierdas.

Según ha podido saber Libertad Digital, la veterana periodista cobrará cerca de 25.000 euros por episodio, por lo que se embolsará un total de más de 300.000 euros. "Es un escándalo", denuncian los sindicatos del ente público, que aseguran que "eso es algo que sólo cobra un presentador estrella con audiencias altísimas y no va a ser su caso" Aun así, están convencidos de que "le renovarán por dos o tres temporadas, por lo que fácilmente se embolsará un millón de euros".

Sus últimos fracasos televisivos

La última vez que Julia Otero presentó un programa en TVE fue en 2012. El ente público la fichó por aquel entonces para conducir Entrevista a la carta, un espacio que pretendía repetir el éxito del recordado Las Cerezas, con el que la gallega había logrado un gran éxito entre 2004 y 2005. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Aunque el primer programa superó los 2 millones de espectadores gracias a Cayetano Rivera Ordoñez, la audiencia fue cayendo en picado hasta quedarse por debajo de los 400.000 espectadores. La entrevista a Ferrán Adriá, por ejemplo, ni siquiera alcanzó el 5% de cuota de pantalla.

En 2013, Antena 3 decidió volver a apostar por Julia Otero como rostro televisivo y creó a su medida un espacio llamado Ciudadanos, que pretendía dar voz a la gente y hablar de los problemas que más preocupaban a pie de calle. Sin embargo, tan sólo tuvo dos capítulos: uno dedicado al paro y otro, a la educación. Con este último ni siquiera congregó a 600.000 espectadores, lo que para una cadena privada es un auténtico fracaso, lo que explicaría su rápida retirada.

Una productora "amiga"

Otero regresa ahora a TVE de la mano de Lacoproductora, la empresa audiovisual del grupo Prisa, fundada por José Miguel Contreras. El jugoso contrato tenía que haber sido aprobado el pasado 27 de septiembre. Sin embargo, la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE dejó al ente público en un limbo en el que, de haber cumplido la ley, sería imposible que dicho contrato hubiera salido adelante.

Una presidenta interina, como Elena Sánchez, no tiene la capacidad ejecutiva para sacar adelante estas cuestiones. Sin embargo, el Gobierno no dudó en modificar los estatutos vía real decreto para dotarla de plenos poderes a fin precisamente de no paralizar los jugosos contratos que aguardaban en el cajón.

"La batalla no es por el control político, que ya lo tienen, sino por el económico", advertían ese mismo día a Libertad Digital fuentes internas de RTVE. "Vienen a por la pasta -sentenciaba abiertamente el sindicato USO poco después- y, concretamente, a por los 30 millones de euros que hay en juego para repartir a productoras amigas". Se refería así a "once proyectos de producción por un valor de 30 millones de euros que estaban a punto de firmarse" cuando Pérez Tornero presentó su dimisión. El de Julia Otero y el Grupo Prisa es tan solo el primero de ellos.