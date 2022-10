Haciendo gala de su habitual sectarismo, Jorge Javier Vázquez ha publicado un tuit en el que vuelve a arremeter contra el Hospital Isabel Zendal, pretendiendo ser gracioso. Un hospital público construido en tiempo récord durante los peores meses de la pandemia, cuando los muertos se contaban por miles. Un hospital que no sólo ha contribuido a salvar a los infectados por covid, sino que ha servido para descongestionar los hospitales de la Comunidad de Madrid cuando las ucis estaban absolutamente saturadas y, de este modo, poder atender a enfermos afectados por otras patologías.

Pero el Zendal no lo construyó Ximo Puig en Valencia, donde el hospital de campaña salió volando por los aires, sino Isabel Díaz Ayuso, el enemigo a batir para la izquierda. Con muy poco éxito, todo hay que decirlo.

Alquilar el Zendal para Eurovisión

En su cuenta de Twitter el presentador estrella de Telecinco ha escrito: "Trabajando con Mónica García. Le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023. A ver si se puede recuperar alguno de los millones (150) que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo".

Trabajando con @Monica_Garcia_G Le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023. A ver si se puede recuperar alguno de los millones (150) que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo. pic.twitter.com/cPByWXQ5yo — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 23, 2022

Ese "garaje", como dice con desprecio, ha salvado muchas vidas durante la pandemia, y en él trabajan profesionales de la sanidad pública como su acompañante en la foto que acompaña al mensaje, Mónica García. La líder de Más Madrid se ha manifestado una y otra vez con las famosas mareas blancas para defender lo público. Sin ir más lejos, ayer mismo. "Defendemos a los profesionales" y "defendemos nuestros hospitales", dice García... salvo que sea el Zendal:

Madrid vuelve a salir a la calle con una Marea Blanca fortalecida a defender su sanidad pública. Nos jugamos el futuro, nos jugamos la salud. pic.twitter.com/bb637hpyFa — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 22, 2022

Es reincidente

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez hace bromas sobre el Zendal. En plena tercera ola de la pandemia, que por entonces ya había provocado más de 100.000 muertos, el presentador hizo también una repugnante broma sobre el hospital de pandemias.

En medio de una campaña de la izquierda contra el Zendal, el presentador de Sálvame se sumó a la misma lanzando una broma de dudoso gusto. "Es que la gente antes quería ir a Supervivientes para adelgazar y ahora quieren ir al Zendal, por el menú que daban".

La inquina de la izquierda contra el Hospital Zendal roza lo patológico y sólo puede explicarse desde el sectarismo con el que habitualmente se conducen o desde la impotencia de verse incapaces de ganar en Madrid. No hay que olvidar que en las últimas elecciones autonómicas, en las que Isabel Díaz Ayuso barrió, Jorge Javier Vázquez apoyó al socialista Ángel Gabilondo, que pese a ello —o quizás por ello— obtuvo un muy mal resultado.

En esa campaña electoral, Vázquez se empleó a fondo con el argumentario del miedo a la ultraderecha. "Lo que me preocupa es si gana la ultraderecha ¿en qué sociedad viviremos?, ¿voy a poder vivir yo en Madrid?, ¿voy a poder vivir tranquilo? Siendo una persona popular y gay me preocupan sus argumentos, los que hacen que crezca el odio a la diversidad y que van a ir en contra de nuestra seguridad. Voy a luchar para que no suceda y animo a todos a que también lo hagan", dijo el presentador en una columna en El País.

Más de dos años después, espero que el presentador haya recuperado la tranquilidad, porque no parece que se haya hecho realidad la distopía que describía en esa columna en el diario de Prisa.

De toda la izquierda, la única que salvó los muebles en esas elecciones fue precismente Mónica García, porque el batacazo de Pablo Iglesias también hizo historia. Aunque, visto lo visto, la de Más Madrid igual debería buscar otros apoyos de cara a las autonómicas de 2023.

Por otra parte, la obsesión del presentador —que está de capa caída—, con Isabel Díaz Ayuso no sólo se centra en la sanidad. El pasado mes de julio, de baja por covid, Vázquez hizo otra gracia sobre las becas escolares, que fue contestada en Twitter por el PP de Madrid.

"El odio de la izquierda no tiene cura"

El tuit de hoy sobre el Zendal es el enésimo intento de la izquierda por desprestigiar un hospital público —contra el que, además, se organizaron actos de sabotaje que pusieron en peligro la vida de los pacientes— por el simple hecho de que se haya construido en una comunidad autónoma en la que gobierna el PP.

Un ataque continuado que obvia que, aparte de salvar vidas en los momentos más críticos de la pandemia y descongestionar otros hospitales de la región, ha sido utilizado para la vacunación masiva en horario continuado de 24 horas, ha incorporado una Unidad de Rehabilitación Integral postcovid —unidad pionera que deseamos que no tenga que utilizar el propio Jorge Javier—, ha sido puesto por la presidenta de la Comunidad de Madrid a disposición de otras comunidades autónomas en caso de que fuese necesario y, más recientemente, se ha ofrecido para acoger a los refugiados ucranianos que han tenido que huir de su país como consecuencia de la guerra desatada por la invasión rusa.

El PP de Madrid ha respondido en la misma red social a este nuevo ataque sectario de Jorge Javier. "8.400 altas por COVID. 383 personas atendidas en su UCI. 1.486 en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios. Casi 2M de vacunas. El mejor hospital de pandemias del mundo. Miles de vidas salvadas. El Zendal podrá curar el Covid, lo que no tiene cura es el odio de la izquierda".