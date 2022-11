Carmen Lomana no resiste con Sonsoles Ónega por no salir bastante

Carmen Lomana hizo pasar un rato tenso al plató de Y ahora Sonsoles. La colaboradora se sintió incómoda por no aparecer tanto como deseaba y acabó tomando la decisión de dejarlo.

"Me da igual. Si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé", dijo muy molesta en antena. Lomana, que participaba en la sección La vida es bella, se desahogó en Instagram contando que había decidido "no volver".

"Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también pero la directora no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor", dijo en redes sociales.

"A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo… y decir: ‘Ay, qué vestido más mono’. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no", explicó al respecto de su decisión.

Según algunos trabajadores y colaboradores del programa recién estrenado, Carmen Lomana se ha quejado desde el primer momento de la función que le habían encomendado. En los espacios comunes se dedicaba a malmeter entre sus compañeros y no dudaba en criticar a unos y a otros.

Tiene fama de complicada y, al parecer, estaba ansiosa por cambiar de la tertulia de actualidad a la del corazón, con el argumento de que ella conoce la obra y milagros de todo el mundo, pero en realidad sabedora de que esta tertulia es de las que más están gustando al público y a los responsables de la Cadena.