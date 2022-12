Vicente Vallés bromea con las fiestas de Navidad de Telecinco y Alba Carrillo

Vicente Vallés acudió a El Hormiguero de Pablo Motos para presentar su novela Operación Kazán, y lo hizo llegando "In extremis", poniendo en apuros la continuidad del programa. El periodista, tal y como informó Motos, tenía que viajar desde San Sebastián de los Reyes, donde presenta los informativos, a la calle Alcalá de Madrid en un día de lluvia y atascos intensos en la capital.

Finalmente y tras dar paso prematuro a publicidad, Vicente Vallés llegó al plató de El Hormiguero. "Son cosas del directo y si no llega no os perdáis el programa, que algo haremos", había dicho Pablo Motos para cubrirse las espaldas. Vallés bromeó después con su tardía llegada: "Estaban todos los semáforos abiertos, hemos tenido suerte".

Una vez con Pablo Motos, Vicente Vallés no se calló nada y hasta bromeó con la cena de Navidad de la productora Unicorn donde se grabó el ya célebre vídeo de Alba Carrillo y Jorge Pérez. "Para evitar estas circunstancias hemos optado por no celebrar fiestas de Navidad. Solo este año vamos a hacer una excepción y para no arriesgar hemos comprado bolsas de panchitos y patatas y vamos a tenerlos por redacción", dijo.

Pablo Motos, tratando de tirar del hilo, le recordó que en Telecinco -donde trabaja la mujer de Vallés, la periodista Ángeles Blanco- sí tienen "cenas de Navidad de esas"."Algún dato tengo sobre ese hecho de hoy mismo, he tomado nota", respondió aquel con humor.

La semana pasada, entrevistado por Joaquín Sánchez en El Novato de Antena 3, Vallés se extendió con afecto sobre la relación laboral con su mujer, que trabaja en el equipo de informativos de la competencia. El presentador aseguró que "es verdad que tenemos esa rivalidad. Aunque es verdad que ella trabaja los fines de semana". "No coincidimos en pantalla casi nunca, pero a veces sí porque a ella le toca presentar algún informativo por la noche y bromeamos sobre ello", contó.