Cristina Pedroche, para las Campanadas: "Muchas transparencias, estoy muy orgullosa de mi cuerpo"

Cuenta atrás para las Campanadas de fin de año en las televisiones. Antena 3 repetirá fórmula con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, dejando todo el protagonismo a la presentadora femenina y su ya habitual vestido sorpresa.

La hemos visto semidesnuda en casi todas sus apariciones, aunque en 2021 parecía haber superado su etapa de destape luciendo un vestido de museo firmado por el fallecido modista Manuel Piña, uno de los fundadores de la pasarela Cibeles, inspirado en la forma de una libélula. Hubo bromas y memes y casualmente fueron sus campanadas más vistas, incluso por encima de TVE, pero la presentadora necesita volver a enseñar su cuerpo.

"Vuelven las transparencias, han participado casi 100 personas en este vestido, es el año en el que más personas han participado (...) Hay personas que han puesto un trocito de ilusión y no han visto cómo es el vestido terminado", señaló el jueves durante su intervención en El Hormiguero. Ella es consciente de que el verdadero atractivo para la cadena es su físico: "Muchas, muchas transparencias, estoy muy orgullosa de mi cuerpo, que me lo curro".

Pedroche también ha confesado que este año va a hacer "una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo". "¿Qué te desnudes?", se interesó Pablo Motos y ella contestó: "Más o menos. Es una disciplina de arte que todavía no he tocado y se tarda". Entre tanta pista, llegaron a la conclusión de que podría tratarse de body painting, aunque la invitada no quiso desvelar más. La sorpresa, como siempre, se desvelará el 31 de diciembre.