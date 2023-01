Las Campanadas de Cristina Pedroche, entre chistes malos y transparencias: "¡Soy una paloma, paz para todos!"

Novenas Campanadas de Cristina Pedroche, noveno año de probable liderazgo de audiencia para Antena 3. Desde que la vallecana diera con la fórmula de desvelar un atrevido -y en ocasiones- mínimo vestido tras la última campanada, la presentadora ha insistido en repetir un evento que, este año, iba a estar acompañado de la exclusiva de su embarazo.

En efecto, iba. Porque todo ello dos días después de que Lecturas "pisara" la exclusiva a Pedroche y Muñoz, que a partir de ahí ocupó las portadas de todas las revistas y publicaciones digitales.

Cubierta de una gran capa blanca con un patrocinio solidario de ACNUR venida directamente de Pakistán para ocultar el estilismo, Cristina Pedroche comenzó su labor junto a su compañero habitual de Nochevieja, el chef Alberto Chicote. Solo que esta vez fue antes las doce cuando la presentadora se deshizo de la capa y mostró su vestido. En efecto, prometió transparencias y dio transparencias.

Con un motivo que imitaba una paloma de la paz a modo de sujetador y una falda completamente transparente que mostraba sus piernas, Pedroche presumió de nuevo de anatomía mientras mostraba su incipiente embarazo. Un tres piezas consistente una falda transparente en espiral obra de Íñigo Garaizabal -como también la propia capa- y una pieza superior en forma de paloma encargada a Jacinto de Manuel.

El vestido ideado por Josie estaba inspirado en otra obra española del diseñador Miguel Adrover para la ONU en el año 2003. Un conjunto dedicado a los represaliados por las guerras con especial énfasis en el conflicto de Ucrania, tal y como puntualizó Pedroche y confirmó el propio Jose: "Lo más duro es ver que son personas con sueños, trabajos y familia… y que han tenido que salir de sus países. Es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros",

El chiste del año

No faltó otra tradición de Pedroche en las Campanadas que fue su chiste malo del año: "¿qué le dijo una barra de pan a otra? Te presento a mi miga", dijo antes de anunciar los exitosos resultados de audiencia de Antena 3, por delante de Telecinco de manera reiterada a lo largo del año que ya acabó. Y Pedroche remató la faena gritando a la muchedumbre de Sol: "¡Soy una paloma, paz para todos!".

Pedroche, enfundada en la capa | Atresmedia

La vallecana se vio obligada a no demorar la confirmación hasta las Campanadas y ofrecer la noticia en Instagram a lo largo del viernes. En compañía de David Muñoz, Pedroche afirmó que efectivamente "no conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".

Lo hizo, eso sí, apenada y enfadada, asegurando que "no hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar".

La llegada del bebé y la polémica posterior corrió el riesgo incluso de opacar el vestido de la presentadora, convertido desde hace años en el principal reclamo de las Campanadas de Antena 3 gracias a la habitualmente atrevida labor de Josie, el diseñador de cabecera de la presentadora, y las decisiones comandadas por la propia Pedroche.