El programa de Ana Rosa cumple 18 años convertido en un referente de la televisión y el equipo ha querido sorprender a su presentadora con un bonito homenaje. Ana Rosa Quintana no pudo contener las lágrimas tras recibir un ramo de flores de sus compañeros y visionar un vídeo en homenaje a su carrera periodística. "Para toda tu redacción esto es mucho más que un programa de televisión, no hacemos las mañanas de Telecinco, hacemos El programa de AR", dijo emocionada la copresentadora Patricia Pardo.

"Te lo decimos porque pensamos que formamos parte de una gran familia y que tenemos un cordón umbilical contigo, queremos darte las gracias de corazón porque sabemos que para ti este año hubo otras alternativas pero quisiste estar aquí con nosotros al pie del cañón", añadió, mencionando la baja de Ana Rosa para recibir el tratamiento contra el cáncer de mama.

Tras la emisión de las imágenes de todo una vida, la presentadora no pudo evitar el llanto. "Este es un año cargado de emociones, pero es muy feliz porque yo no sabía si iba a poder estar hoy aquí", reconoció. Tras esto, quiso matizar que no sabía si una vez recuperada del cáncer estaría lista para retomar el ritmo de trabajo. "Lo que quería decir es que no sabía si cuando cumpliéramos 18 iba a estar para volver o no", dijo para tranquilizar a compañeros y espectadores.

Además, el equipo le regaló un pack de tebeos de 'Mary noticias', el personaje de ficción por el que eligió el periodismo. "Yo me hice periodista por esto, me lo compraba mi padre en el rastro, ella vivía unas aventuras y quería ser como ella... ¡Y he vivido algunas!", confesó entre risas.

Discurso de aniversario

Como cada mañana, este 10 de enero arrancó el magazine informativo con un editorial de su presentadora, que en esta ocasión dedicó al aniversario del programa. "Hoy estamos de celebración, este programa cumple 18 años, hace 18 años que nos eligieron para entrar por la ventana del televisor de sus casas. Queremos agradecéroslo y celebrarlo con ustedes. Una fría mañana de del 10 de enero de 2005 arrancó el programa, llegamos en pañales a un mundo en el que no había WhatsApp ni pantallas táctiles, nacimos con la guerra de Irak, el plan Ibarretxe, la polémica de la eutanasia o el huracán katrina", aseguró.

"Dimos los primeros pasos en compañía de políticos como Zapatero, Fraga o Julio Anguita. Crecimos con noticias como la del fin de ETA, empezamos a caminar con la victoria de Obama, dejamos atrás la infancia con el movimiento 15M", declara Ana Rosa mirando a cámara. Acto seguido, la presentadora comenta: "Presenciamos otros nacimientos como el de Podemos o Ciudadanos, llegamos a la adolescencia con la victoria de Rajoy, la muerte de Juan Pablo II, la dimisión de Benedicto XVI y la fumata blanca de Francisco, primer papa americano".

"Con el 2008, llegó la declaración de independencia de Cataluña, la abdicación de Juan Carlos I y después contemplamos lo impensable, todos los españoles unidos celebrando el gol de Iniesta que dio el Mundial", comentó muy emocionada. "Nuestros reporteros informaron desde el silencio abrumador del confinamiento, esquiamos en la Gran Vía sobre la nieve de Filomena y caminamos entre la lava de un volcán en La Palma. Asistimos atónitos al asalto al Capitolio, a una guerra en Ucrania y a un funeral de una guerra que parecía inmortal, Isabel II".

Muy seri, se acordó de los que ya no están: "Nunca pensamos que llegaríamos a la mayoría de edad, por el camino perdimos a compañeros queridos en el camino, pero siempre son parte de nuestra historia". Después, destacó las noticias más felices: "Lo mejor de todos estos 18 años son los 50 niños que han nacido, hijos de los compañeros que vinieron a trabajar desde todos los rincones de España".

Por último, la presentadora enseñó un DNI con el logo de El programa de Ana Rosa para confirmar su mayoría de edad. Por último, agradeció a la audiencia y sentenció: "Hemos intentado informar en estos 18 años desde la verdad y el periodismo".