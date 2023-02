Marina es una de las concursantes de la nueva edición, la sexta, de La isla de las tentaciones. El reality de Telecinco continúa con Sandra Barneda al frente y una de las protagonistas destacaba es esta joven madrileña que pondrá a prueba su relación con Álex, su pareja.

Madrileña de 24 años, la pareja está en el concurso por los celos de ella, que por las noches ha confesado mirar el móvil de su novio. Marina trata de poner fin a estos miedos para poder vivir su relación al máximo y frenar los constantes reproches e inseguridades.

Con miedo a perderse, ella misma ha convertido la relación en una fuente de disgustos. No obstante, ella fue la primera chica que activó la denominada "luz de la tentación" debido a su tonteo con uno de los tentadores, Manuel.

Marina y Álex | Mediaset

Eso no quiere decir que no esté preocupada por lo que puede suceder entre Álex y Maia en Villa Playa. Su novio patricio en un ardiente juego en el que todas las luces se activaron en Villa Paraíso.

Marina diferenció lo suyo con Manuel de los celos que puede sentir por Álex. "Me molestaría que lo hiciera por un calentón porque yo contigo las cosas veo que fluyen". Lo suyo va en aumento y aseguró estar dispuesta a todo lo que surja.

"Yo desde Álex no había conectado antes con ningún chico y la verdad que me ha sorprendido que sea aquí donde conecte. Que son diez chicos, pero son diez, no son ochenta", dijo Marina, que en algún momento llegó a asegurar que le cuesta salir de casa por si su novio se lía con otra: "Dejaría algún peluche con cámara en casa, pero no puedo irme intranquila pensando si va a estar con alguna".

Marina se califica así misma como una "bomba explosiva en el amor". Ni siquiera su madre confía ya en su relación con Álex, que la ve como "celosa a niveles estratosféricos". Incluso llegó a tenderle una trampa junto a una amiga, en la que Álex llegó a caer y se presentó ella: "Cuando abrió la puerta se quedó más blanco que Casper".