Dulceida dice 'no' a Jesús Calleja por miedo a los animalistas: "Te pueden hundir"

Dulceida se ha convertido esta semana en la protagonista de la nueva entrega de Planeta Calleja, programa de viajes que presenta Jesús Calleja en Cuatro y que propone experiencias intensas a los famosos mientras confiesan aspectos desconocidos de su vida. Aida Doménech, nombre real de Dulceida, se sinceró con el presentador acerca de temas personales mientras visitaban algunos de los lugares más reconocidos de Jerusalén como el Muero de las Lamentaciones o el Santo Sepulcro.

La invitada se mostró muy emocionada paseando por estos lugares y se mostró participativa en todo lo que le proponía el presentador. Sin embargo a la hora de montar en camello, Dulceida se negó por miedo a las críticas: "No me quiero montar en camello por el qué dirán", aseguró, temiendo una 'cancelación' en redes sociales orquestada por los animalistas.

Una actitud que no sentó bien a Calleja, pues no entendía el motivo por el que se "autocensuraba": "A veces estamos muy equivocados, esta es una cultura beduina, se emplea el camello como trasporte, no tienen otro. Donde voy intento hacer lo que hacen para comprenderlo. Pero tú te has censurado y me has censurado a mí, que me he quedado sin camello. No te autocensures por favor".

La influencer ratificó su postura y se negó en rotundo a hacer la actividad por miedo a comentarios negativos: "Es que te hunden cuando te empiezan a decir que te mueras y tu familiar. No creo que pase por montar en camello, pero prefiero no hacerlo".

La protagonista también se negó a contestar a una batería de preguntas rápidas, cuya temática estaba asociada a la actualidad nacional: "¿Qué piensas de la eutanasia, del aborto?, le preguntó, a lo que ella respondió: "Quiero pasar de todas ellas porque ya están los partidos políticos para mojarse sobre ello". No obstante, aseguró que está "a favor de que las mujeres tengan el derecho de decidir".

Dulceida aprovechó su paso por el programa para señalar la cantidad de "odio", "insultos" y "comentarios negativos" que se realizan en redes sociales y más cuando vienen de los propios influencers.