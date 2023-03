El programa de Julia Otero en TVE sigue sin levantar cabeza, a pesar del dineral destinado a su producción. Este miércoles, Días de tele volvió a anotar un 7,4% de share, congregando únicamente a 677.000 espectadores. Sin embargo, éste no ha sido su único pinchazo. No en vano, la media de los programas emitidos hasta este momento -siete para ser exactos- apenas alcanza el 8%, siendo la primera entrega la única que tuvo mayor impacto (11,5%), gracias a reaparición televisiva del Pequeño Nicolás.

"La televisión es así; ofertas que gustan a unos disgustan a otros", alegaba hace unos días Elena Sánchez, la presidenta del ente público que firmó precisamente la externalización de dicho programa a la Coproductora, la empresa audiovisual fundada por José Miguel Contreras y ahora en manos del Grupo Prisa.

La justificación de Sánchez sería aceptable si la aprobación del jugoso contrato -que asciende a 5,5 millones de euros- no hubiera estado precedida por la advertencia de los sindicatos, quienes denunciaban las concesiones interesadas a "productoras amigas" y reprochaban la externalización de un programa que, tal y como se ha comprobado después, haría uso de muchísimo material de archivo del propio ente público.

El resultado es un gran malestar por el derroche de dinero que está suponiendo la emisión de Días de tele: cada programa cuesta algo más de 423.000 euros y Julia Otero estaría cobrando entre 25.000 y 30.000 euros por entrega. Sin embargo, éso no es lo único que irrita a los trabajadores de RTVE, ya que el propio José Miguel Contreras acude como tertuliano y, según denuncian, estaría cobrando 10.000 euros por intervención.

Las razones del asalto a RTVE

Tras la dimisión de Pérez Tornero como presidente de RTVE y el asalto perpetrado por el Gobierno, los sindicatos ya lo dejaron muy claro: "La verdadera batalla no es por el control político, que ya lo tienen, sino por el económico. Vienen a por la pasta y, concretamente, a por los 30 millones de euros que hay en juego para repartir a productoras amigas".

Una presidenta interina, como a priopri debería ser Elena Sánchez, no tenía la capacidad ejecutiva para sacar adelante estas cuestiones. Sin embargo, el Gobierno no dudó en modificar los estatutos vía real decreto para dotarla de plenos poderes a fin precisamente de no paralizar los jugosos contratos que aguardaban en el cajón. Apenas unos días después de ser nombrada, la flamante presidenta empezaba a repartir dinero al grupo Prisa y anunciaba el millonario contrato con La Coproductora, así como el regreso de Julia Otero a la televisión.