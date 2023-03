'Supervivientes' evita la última debacle con Gema Aldón recurriendo a su madre

Gema Aldón llegó a la nueva edición de Supervivientes con la promesa de convertirse en uno de los fichajes estrella de la edición. Pero, al igual que todo lo que rodea al reality de Telecinco este año, parece haberse quedado en agua de borrajas.

Hasta el punto que este domingo tuvo que ser su madre, Ana María Aldón, la que impidiese el abandono de la concursante. Ion Aramendi ya avisó al principio de la gala de que Gema Aldón sería problemas en el codo pero que su dolencia no era particularmente importante. Pese a ello, la joven decidió hacer su saco para tratar de marcharse del programa.

La ex de Ortega Cano, desde plató, trató a toda costa de evitar que su hija, que había negado que se le aplicase tratamiento médico, abandonase el programa. Un evidente toque de atención en el que reveló que Gema finalmente había aceptado someterse, pero demasiado tarde. "Ayer, el equipo médico intentó ponerte un tratamiento para tus dolencias, pero tú lo rechazaste de manera radical. Hoy, has aceptado el tratamiento y tardará en hacer efecto", dijo Aramendi.

Ana María se aplicó tanto y tan bien que su hija no pudo evitar emocionarse con sus palabras. Para empezar, pidió perdón públicamente por las veces que no confió en ella reconociendo que "me has dejado al a altura del betún, eres lo más importante que tengo". Le explicó que todo lo que ha dejado fuera del programa está bien, que no se preocupara lo más mínimo, desvelando cómo están viviendo Nicole y el pequeño José María su concurso. "Tu hija te está esperando para comerse los peces que tú pescas, a tu hermano todos los días le tengo que poner vídeos nuevos tuyos". Pero también recordó a su hija que ella misma siguió adelante en su momento por ella, y que por eso no debía abandonar.

Antes de terminar la conexión, Ana María recordó a Gema que abandonar no era una opción si quería conseguir su sueño y que no olvidase que tiene que luchar por ella y por su hija. También le habló de su "papasito", que tanto le quiere y le echa de menos. Madre e hija, llorando a la vez pero con miles de kilómetros a distancia, se sintieron más cerca que nunca. Gema Aldón acabó recapacitando gracias a Ana María Aldón y aceptó continuar en el concurso.