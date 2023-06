Frank Cuesta acudió a El Hormiguero de Pablo Motos este miércoles para hablar de su influencia en redes sociales y sus próximos proyectos en diversas plataformas. Pero esta ocasión le ha tocado a la denominada Ley de Bienestar Animal de Ione Belarra, tal y como hizo en un encuentro con Libertad Digital. Cuesta, fiel a su estilo y con total honestidad, calificó la iniciativa de "una puta mierda pero tiene cosas buenas".

Cuesta, que financia su santuario de animales en Tailandia gracias a los ingresos de su trabajo en Youtube, Instagram y la televisión, nunca se ha caracterizado por callarse ante los desmanes gubernamentales. "Si a mí me encargan hacer una ley animal, yo les digo que no la puedo hacer. Para hacer la ley animal coges a veterinarios, ganaderos, agricultores, guardas forestales y criadores, no a un escultor, a Pipi Calzaslargas y a la niña de la curva. Si yo quiero hacer un puente, yo llamo a un ingeniero, no a alguien que vende helados. No se puede hacer una ley de mascotas y llamarla animal", dijo con contundencia.

"La ley la han hecho Unidas Podemos y el PSOE, que son los que van a las manifestaciones de la caza y las corridas de toros. Todo el día dando el coñazo con las corridas de toros y con la caza y hacen una ley animal en la que lo único que no contemplan son los toros y los perros de caza. Y la han hecho así porque saben que no los pueden tocar".

La opinión de @Frank_Cuesta sobre la Ley animal y el mundo taurino #FrankEH pic.twitter.com/x4sjLUNTDG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 31, 2023

Cuesta se extendió igualmente sobre la Ley ELA, que el gobierno de Sánchez ha dejado cuatro años en punto muerto pese a estar ya aprobada. "Se aprueban presupuestos para que las muñecas lleven calzoncillos, para que los perros lleven sombreros si les da el sol... Se aprueban presupuestos y leyes para todo, pero cuando hay que aprobar una ley de vida porque quienes sufren ELA están condenados a la eutanasia no se aprueba".

La causa está clara para Frank Cuesta: "Cuando uno lo pide, la señora Belarra, mentirosa, y el señor Sánchez, mentiroso como Pinocho, le dicen que están trabajando en ello, pero ellos son los que todos los meses están echando para atrás esa ley. ¿Por qué? Porque no les da rédito político".

Igualmente sincero, Cuesta abordó por qué ha dejado la televisión tras años de éxito. Y la razón es simple: se aburrió cuando le obligaron a hacer cosas que no quería. "Me aburrí de la tele. A mí me gusta divertirme y en la televisión yo me divertí mucho hasta el momento en el que me obligaron a hacer cosas. ¿Me ves a mí haciendo un programa de perros? Pues hice dos y se acabó la tele".