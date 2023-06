Este viernes 23 de junio muere Sálvame. Y sus responsables están preparando, no solo su salida a otros programas o iniciativas profesionales, sino también el desenlace final del espacio. La despedida, no por traumática (Jorge Javier Vázquez lleva desaparecido y de baja varias semanas) no dejará de ser épica, al menos en los términos a los que el programa de La Fábrica de la Tele tiene acostumbrados.

El evento del día 23, último día de emisión, incluirá una emisión prolongada hasta las 21 horas, prescindirá de algunas secciones como los concursos ("25 palabras" y "Reacción en cadena") y, además de un homenaje a la fallecida Mila Ximénez, dado que el final coincide con el segundo aniversario de su desaparición, en él se llevará a cabo una enorme sorpresa. También recupera de manera excepcional su emisión a las 16 horas, que desde hace unos días ocupa la teleserie con Lydia Bosch Mía es la venganza.

Dado que el día 23 es el de la Noche de San Juan, que tiene como tradición encender hogueras, el equipo de Sálvame hará lo mismo, o algo parecido. Los colaboradores saldrán al aparcamiento de Mediaset con todo el mobiliario de los últimos 14 años y quemarán, a modo de purificación, todos los objetos que han formado parte del programa.

El enigma Jorge Javier



Uno de los máximos enigmas del viernes es la posible reaparición de Jorge Javier Vázquez, si su baja laboral se lo permite. También se están creando expectativas sobre la identidad de los que formarán parte del público este último programa, dado que consistirá en personas que de alguna manera han participado en el programa a lo largo de toda su historia, desde excolaboradores a famosos televisivos que de alguna manera han formado parte de Sálvame.

¿Se hablará en Sálvame de esa posible continuidad del formato en Netflix? Un rumor alimentado por la propia productora y que, de momento, no se sabe si es una manifestación de orgullo herido o una verdad constatable. El posible salto de algunos de sus colaboradores a otro formato o al streaming es, de todas formas, una evidente posibilidad.