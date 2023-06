Pablo Motos avergüenza a un titubeante Pedro Sánchez: "Yo no miento, rectifico"

Pedro Sánchez compareció a El Hormiguero de Pablo Motos con la intención de apuntarse un tanto, pero al final se limitó a acusar a la prensa de orquestar una campaña contra él. El todavía presidente del Gobierno visitó por segunda vez el plató del programa en prime-time de Atresmedia tratando de desplegar todo su encanto ante un público que, pese a los rumores y tras un desmentido del propio programa, sí ocupaba la platea de El Hormiguero, pero que de todas formas le obsequió solo con ocasionales aplausos que distaban mucho de espontáneos.

Con camisa azul y vaqueros, Sánchez trató de anticiparse al saludo de Pablo Motos. "Cumples 1879 programas, que es el año en el que se fundó el PSOE, comenzó un espontáneo presidente del Gobierno. Motos, a menudo criticado por comentar el aspecto de sus invitados, no tardó en hacerlo con el líder socialista. "Hago deporte, como tú. Trato de hacer bicicleta los fines de semana y entre semana algo de pesas, algo de correr. Para la política y el estrés que tenemos es fundamental. Ahora mismo estoy en 94 kilos", contestó ante la pregunta de por qué estaba tan "fit".

A continuación Motos ironizó con Sánchez desde el principio, espetándole que que solo le faltaba ir a El Hormiguero y Pasapalabra. Y en un momento dado condujo a Sánchez a una encerrona recordando la pregunta de Carlos Alsina de por qué mentía. "¿Que es una mentira?" -comenzó Sánchez-. Mentir es decir algo que sabes que sabes que no es cierto para engañar. ¿Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el PC y lo legalizó? ¿Y González que la OTAN no? Para mí, lo que te puedo decir es que eso no es mentir, es rectificar". Poco después, Sánchez trataría de sacar un as asegurando que "mentir para mí es el 11-M".

Sánchez no cree que la fecha del 23-J cambie el resultado de las elecciones y que "no habría tenido sentido el adelanto electoral de hacerlas en septiembre, porque el último día era en diciembre. Si anticipamos, mejor en julio".

Por lo demás, el grueso de la entrevista a Pedro Sánchez consistió en el presidente del Gobierno arremetiendo contra la prensa, culpable de todos los males. Citando a Felipe González, aseguró que "no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada. En la última hay una descompensación brutal, el noventa por ciento de los medios ahora mismo tienen una orientación conservadora", dijo sin sonrojarse a Pablo Motos, que no obstante procedió a recitarle una decena de conocidos medios de comunicación controlados eficientemente por los socialistas.

"No se puede hacer es decir que yo he convocado las elecciones porque quiero alterar el resultado electoral y que estoy cometiendo fraude. Es una acusación tan grave que por lo menos se necesita rebatir", dijo Sánchez antes de que Pablo Motos encontrase la ocasión de tratar de avergonzarle. "Eso lo dijo Juan del Val en este programa", dijo, antes de enfrentar al presidente al vídeo en el que, efectivamente, Juan del Val le acusaba de "fraude legal". Sánchez apenas pudo titubear que "no había visto la declaración", antes de volver a su discurso escrito.

Otro momento en el que Sánchez cayó en su propia trampa fue cuando voluntariamente definió el sanchismo: "Mentiras, maldades y manipulaciones", dijo, refiriéndose al término que él cree acuñado por sus oponentes políticos. Poco más tarde, preguntado por las hormigas sobre qué haría si una de sus hijas saliera con un joven votante de VOX, Sánchez tuvo que rendirse a la evidencia: "El amor es libre".