Jorge Javier prepara su regreso a la televisión para competir con Pablo Motos

Dos meses después de desaparecer repentinamente de la televisión, Jorge Javier Vázquez estaría preparando su vuelta por todo lo alto. El presentador no ha podido estar en el final de Sálvame Diario y del Deluxe, así como en la recta final de Supervivientes, debido a su baja laboral. Sin embargo esto no ha evitado que el de Badalona siga en contacto con Mediaset y La fábrica de la tele con los que ya está planeando cómo y cuando será su regreso.

Según avanza el digital YoTele, Jorge Javier ya tendría un nuevo proyecto para volver a Telecinco: al parecer estaría preparando junto a la citada productora un espacio de access-prime time para hacer competencia a El Hormiguero de Pablo Motos y que contaría con entrevistas a personajes del mundo del corazón y colaboradores con distintas secciones.

Los planes de la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid pasan por grabar un piloto de este formato en las instalaciones de Mediaset el próximo 21 de julio con la intención de presentarlo a la cúpula del grupo de comunicación que tendrá que dar el visto bueno para dar luz verde a su producción, presumiblemente de cara a la nueva temporada, en septiembre. De esta forma, se acabarían los rumores sobre la salida del presentador de Mediaset.

Cabe recordar que Paolo Vasile blindó al presentador antes de su salida con un contrato de larga duración por lo que seguirá unido al grupo al menos hasta el año 2025. El nuevo consejero delegado, Alessandro Salem, ya aseguró en El País que tienen intención de seguir contando con él y ahora sabemos que están buscando un nuevo formato que se adapte al perfil del presentador.

Sin duda un reto mayúsculo para Jorge Javier, pues se enfrentará directamente con El Hormiguero de Pablo Motos, el programa más visto de la televisión de nuestro país. De fracasar, no solo supondría un nuevo varapalo para el presentador si no también la constatación de que el público ha perdido la confianza en él. Lo que por el momento se desconoce son los contenidos del programa, pues no se sabe si será íntegramente sobre prensa rosa o también incluirán las soflamas políticas que tanto gustan al comunicador.