TVE prescinde de Alaska en la nueva temporada de 'Cine de Barrio'

Este martes nos hemos despertado con multitud de titulares que anunciaban que Alaska dejaba su puesto de trabajo en Cine de Barrio, donde ejercía de maestra de ceremonias desde el año 2020, para afrontar nuevos proyectos televisivos y dejando paso a Inés Ballester, que regresa al formato emitido en TVE. Esas primeras informaciones apuntaban al hecho de que la colaboradora de esRadio no podía compaginar su labor como conductora con su futura colaboración en el programa TardeAR, que presentará próximamente Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Pues nada más lejos de la realidad y tal y como ha aclarado la propia Alaska en sus redes sociales, en ningún momento ha "abandonado", "dejado", "marchado" o "cambiado" su trabajo en el programa de TVE. "Ser colaboradora puntual de TardeAR en una cadena o Mask Singer en otra, no interfiere en mi labor como presentadora y así lo he hecho en los últimos tres años. Y siempre. Muy agradecida de haber podido ir por libre compaginando programas y cadenas. Nunca hubiera dejado de presentar Cine de Barrio voluntariamente", aclara en su perfil oficial de Instagram.

Tal y como ha podido saber Libertad Digital y Chic, el problema de fondo en todo este asunto son las productoras, pues cabe recordar que pese a que TVE tiene los medios y trabajadores suficientes para la realización de un programa de estas características (y más barato que la mayoría de los productos de la cadena) están externalizados a otras productoras.

Este medio puede confirmar que Alaska se ha enterado "tarde y mal" de la noticia, motivo que la ha llevado a emitir un comunicado en redes sociales para aclarar la salida. Tal y como la artista nos confirma, durante los años que ha estado en el programa de la cadena publica, nunca ha tenido problema en compatibilizar sus trabajos, razón por la que no está dispuesta a tolerar que se diga que ha dejado su puesto en el programa.

La presentadora asegura sentirse triste por no seguir formando parte de este proyecto. "Pero entiendo que en las cadenas se toman las decisiones que se consideran adecuadas en cada momento. Así lo interpreto y me siento feliz de saber que Cine de Barrio no desaparece, sino que comienza una nueva etapa, una más. Seguiré esperando los sábados para disfrutar de mis directores, actores y actrices favoritos, como hago desde 1995. Inés Ballester ya ha formado parte de esta propuesta así que es una garantía", asegura en su comunicado.

"Aprovecho para dar las gracias a quienes me dieron esta oportunidad, a los distintos equipos con los que he trabajado, empezando por los directores. Primero, Paco Quintanar y después Machús Osinaga, sin olvidarme de nadie. A todos esos invitados y colaboradores que generosamente han venido a visitarnos. Y a vosotros, fanáticos de Cine de Barrio. He sido MUY FELIZ", sentencia.