Susanna Griso, sobre la detención de Conde-Pumpido: "No quiero pensar que haya un interés espurio detrás"

Susanna Griso se ha pronunciado sobre la detención de Cándido Conde-Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, tras la denuncia de una prostituta brasileña que le acusa de violarla en su chalet del madrileño barrio de San Blas. La presentadora de Espejo Público recordó durante la entrega de los Premios Talento que el abogado fue colaborador de su programa hace años: "Tuvimos a Cándido durante mucho tiempo en nuestra nómina de abogados opinando sobre muchas cuestiones", respondió, confirmó, por lo que le conoce personalmente.

En declaraciones a Europa Press, la periodista confesó que "se me escapa un poco" pero sabe que "según el auto de la jueza, las imágenes no se corresponden con la denuncia y su entorno dice que es una denuncia falsa". Desde que salió a la luz la noticia de Conde-Pumpido el pasado domingo, Griso no ha podido hablar con él: "Imagino que está abrumado en estos momentos y habrá que ver qué recorrido tiene".

El abogado fue colaborador de 'Espejo Público'

La presentadora del matinal de Antena 3 fue más allá y confesó con media sonrisa que le resulta "sorprendente que en este momento, donde la Ley de Amnistía pasa por el Constitucional, no quiero pensar que haya un interés espurio detrás (...) Se me escapa que hay aquí. Es curioso".

En cuanto a su trato personal Griso asegura tener buen recuerdo del abogado. "Como abogado de Espejo, cero que reprochar. "Nos funcionó siempre muy bien y es una persona muy buena en lo suyo", dijo riéndose con incomodidad y reconociendo que "me cuesta mucho opinar sobre esta cuestión porque me faltan elementos y no sé qué deriva va a coger".

El programa Espejo Público ha hablado este mismo martes con Borja Méndez, el periodista que ha podido hablar con la denunciante. La mujer niega dedicarse a la prostitución, tal y como ha trascendido, y cuenta que tuvieron una relación intensa esos días tras romper con Lara Dibildos. "Me violentó y me robó mi pasaporte, no me imaginaba que todo esto fuera a pasar, estoy muy en shock", señalaba. Según el relato de la denunciante conoció a Cándido el 19 de octubre en una discoteca y a partir de ahí mantuvieron encuentros como comidas o cenas en los que ella llega a pagar la cuenta, por lo que niega haberle cobrado por tener relaciones sexuales.

Durante la charla, Griso fue más allá en su defensa a Conde-Pumpido y señaló a la denunciante recordando "que esta chica tiene más causas abiertas en Brasil". Méndez desveló que está siendo investigada por un delito contra el tráfico de drogas -que se llegó a archivar-, delito contra la seguridad vial o el impago de la hipoteca de su tienda de ropa.

Insistiendo en su versión de que puede haber una mano negra tras este asunto, la presentadora recordó "aunque no se habla con su padre", el presidente del TC, tiene los mismos apellidos que él "en un momento en el que ese tribunal tiene que validar la Amnistía, la piedra filosofal de la investidura de Pedro Sánchez".