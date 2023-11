Joaquín Torres abandona 'Espejo Público' en directo tras un monumental enfado y señala a su director

Joaquín Torres ha abandonado este jueves en directo el plató de Espejo Público después de que el programa le acusara de comprar seguidores en las redes sociales para ganar notoriedad. El malestar por un reportaje del programa ha sido tal que el arquitecto no ha dudado en mostrar su enfado ante la presentadora, compañeros y telespectadores antes de quitarse el micrófono y salir del estudio. "El titular pone ‘perfiles comprados’ en grande y que habléis ahora de esto es de risa. Es como burlarse del espectador y de nosotros", comenzó diciendo.

"Jugáis con un perfil profesional como el mío, que me dedico a la arquitectura. Se os llena la boca a los comentaristas pero la televisión se ha llenado de personajes que se dedican a venir a la televisión y no tienen otro oficio ni beneficio más que venir aquí a hablar de los demás", dijo, quejándose de que las burlas hacia él suponen una mala imagen para su trabajo como arquitecto. "De repente viene un profesional ajeno a todo esto y se le vapulea. Me afecta que se me compare con personajes como Carmen Lomana o Gloria Camila. Cuando yo vengo aquí tengo las mismas opciones de criticar que cualquiera pero cuando salgo de aquí, yo soy arquitecto. Se compara mi perfil profesional con unas personas...", se quejó.

Torres se sintió muy molesto cuando en el programa sacaron a relucir su edad para acusarle de comprar seguidores en redes, ya que podría no tener el mismo tirón que un perfil joven. "Comparen quien tiene perfiles comprados, yo desde luego no. Jugar conmigo así... Mira que estaba advertido, pero hacer espectáculo conmigo así. Me he prestado porque me fiaba de la dirección del programa pero esto es abusivo. Obviamente soy yo el que tengo que tomar medidas", dijo mientras Susanna Griso trata de tranquilizarle.

El cabreo de Joaquín Torres por acusarle de tener perfiles falsos en redes . Se ha ido de #EspejoPublico pic.twitter.com/7Z7cdeLOKU — TVMASPI (@sebas_maspons) November 23, 2023

"Te he advertido. Esto es hacer espectáculo de los colaboradores y asumo que con él -refiriéndose al periodista Rubén Amón, sentado al lado de la presentadora- no lo vais a hacer, pero conmigo tampoco", concluyó levantándose del sillón y abandonando el plató a pesar de la insistencia de Mariló Montero. "Déjale, me duele que digas esto pero si te quieres ir...", avisó Griso. "¿El qué te duele? A ti te he protegido y te he dejado al margen de esta polémica. Esto me ha afectado a mí a mi estudio de arquitectura", le contestó Torres, recordando que cada vídeo que publica en Instagram habla de su trabajo. El colaborador aceptó las "disculpas en nombre del programa" pero se fue porque no quiere seguir.

Comunicado en Instagram

Tras el incómodo momento ocurrido por la mañana, el dueño del estudio A-cero publicó un duro texto en Instagram en el que confirma su abandono definitivo de Espejo Público. "Me voy por dar información falsa sobre mi perfil de Instagram. Me voy por no confiar ya en su dirección y no confiar en la veracidad de lo que se dice y se hace", arranca el texto.

"En contra de la opinión de mucha gente que me quiere, acepté con ilusión colaborar en ese programa pues soy muy fan de Susanna Griso y me apetecía mucho ayudar a competir contra la mañana de Telecinco, pues siendo la productora de Ana Rosa Quintana y siendo una persona que habría ayudado a Villarejo a intentar ‘destruirme’ mediática y personalmente tras el encargo de Susana García Cereceda, me hacía especial ilusión aportar mi granito de arena en el nuevo enfoque de Espejo Público", continúa.

"Pero si el nuevo rumbo de la dirección de Alberto Díaz [exdirector de Sálvame] es reproducir la dirección de su antiguo programa y crear espectáculo a través del conflicto de sus colaboradores, va a ser que conmigo no. Ellos juegan con el poder que les da una cámara. Ellos juegan con la audiencia y se han olvidado de lo que es la verdad. Buscan espectáculo a costa de todo y de todos. Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión", concluye.