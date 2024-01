Mediaset tumba una "explosiva" entrevista de Risto Mejide al arquitecto Joaquín Torres

Mediaset tenía preparado un bombazo de cara a finales de 2023: la entrevista de Risto Mejide a Joaquín Torres, conocido como el arquitecto de los famosos, para el programa Viajando con Chester y grabado en la exclusiva urbanización de La Finca. Torres se convirtió con su breve participación en el programa Espejo Público de Antena 3 en uno de los personajes más polémicos y que más interés despertaba en la audiencia. Por eso, su abrupta salida del programa de Susanna Griso añadía más morbo a su charla con Risto para la cadena de la competencia.

Sin embargo, esta entrega de la décima temporada del programa de Cuatro producido por La fábrica de la tele jamás se emitió. Tal y como desvela El Confidencial, la entrevista se grabó el pasado 5 de octubre, un mes antes de que Torres abandonara en directo el plató de Espejo Público para no volver. "Al final de la entrevista, Risto preguntó al arquitecto si creía que Mediaset se atrevería a emitirla. Torres dijo que no. Risto le respondió que sí. El arquitecto acertó", cuenta al citado medio una persona que participó en la grabación.

Se habla de una entrevista "explosiva" que no gustó a los responsables de Mediaset por sus alusiones a Ana Rosa Quintana, uno de los pesos pesados del grupo de comunicación. Las informaciones al respecto son contradictorias. Hay fuentes que aseguran que Risto Mejide no le preguntó directamente por la periodista sino que el arquitecto "sacó el tema por su cuenta", mientras que otros conocedores de la entrevista afirman que sí hubo preguntas. Esta situación no hizo más que agravar la relación entre Mediaset y La fábrica de la tele, cuya relación laboral ya estaba sentenciada.

Tras abandonar el programa de Atresmedia, Torres lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en el que aprovechó para lanzar varios dardos a Ana Rosa. "En contra de la opinión de mucha gente que me quiere, acepté con ilusión colaborar en ese programa pues soy muy fan de Susanna Griso y me apetecía mucho ayudar a competir contra la mañana de Telecinco, pues siendo la productora de Ana Rosa Quintana y siendo una persona que habría ayudado a Villarejo a intentar ‘destruirme’ mediática y personalmente tras el encargo de Susana García Cereceda, me hacía especial ilusión aportar mi granito de arena en el nuevo enfoque de Espejo Público", escribió.

"Pero si el nuevo rumbo de la dirección de Alberto Díaz [exdirector de Sálvame] es reproducir la dirección de su antiguo programa y crear espectáculo a través del conflicto de sus colaboradores, va a ser que conmigo no. Ellos juegan con el poder que les da una cámara. Ellos juegan con la audiencia y se han olvidado de lo que es la verdad. Buscan espectáculo a costa de todo y de todos. Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión", concluyó.