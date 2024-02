Raúl Santamaría consigue escaño por Pontevedra: ¿continuará en 'Reacción en cadena'?

Raúl Santamaría, uno de los integrantes de los Mozos de Arousa del programa Reacción en cadena (Telecinco) ha conseguido escaño tras la victoria del Partido Popular en las elecciones gallegas. El joven de 25 años, nacido en Vilagarcía de Arousa, ocupaba el puesto número 8 en la lista de los populares por la provincia de Pontevedra, donde han obtenido 11 escaños.

El gallego es en la actualidad concejal en el partido de Alfonso Rueda, un trabajo que compaginaba con su participación en el concurso de Telecinco junto a Borjamina y Bruno. Convertidos en auténticas estrellas de la cadena con casi 200 programas y gracias a su sentido del humor y conocimientos, las dudas sobre su futuro en televisión están ahora en el aire.

Alfonso Rueda con Raúl Santamaría

Tal y como él mismo ha reconocido tras la resaca electoral, "es difícil compaginar tele y política", pero continuará con su equipo, tal y como ya adelantó en una entrevista en El Español. "Cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un 'no' por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más", explicó entonces. Tras largas conversaciones, consiguió llegar a un acuerdo con ambas partes: "La productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en Reacción en cadena, no iban a poner pegas".

Raúl y su hermano Borjamina fundaron la agrupación Asociación Xuvenil Arousa Moza en 2017 con el objetivo de dinamizar actividades culturales y de ocio entre los jóvenes de su localidad. Su intención es que parte del dinero del premio que ganan en Reacción en cadena se destine a mejorar las instalaciones de la sede de su Asociación.

Licenciado en Magisterio, Raúl trabaja en colegios de su localidad mientras estudia las oposiciones para maestro. Futbolero, aficionado a los juegos de mesa y al pádel, se reconoce como cotilla y le encanta enterarse de todo lo que ocurre en Vilagarcía. Es muy bromista y, en ocasiones, se siente el más "infantil" del grupo, según su perfil en la web del programa.