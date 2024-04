La nueva Fábrica de la Tele revive 'Sálvame' pese al rechazo de canales y plataformas

Tras varios días dando pistas en sus redes sociales de cuál sería el nombre que han elegido para ese nuevo formato, la antiguamente llamada La Fábrica de la Tele, ahora 'Fabricantes Studio', han anunciado que el corazón de Sálvame Diario vuelve a la pequeña pantalla.

"Este es un mensaje dirigido a todas aquellas personas que se han quedado huérfanas de entretenimiento desvergonzado y provocador", aseguraron en una promoción en redes sociales anunciando el regreso para el próximo 6 de mayo. Una nueva etapa en la que, sin embargo, no aparecerán en la televisión convencional.

El primer canal de streaming EN DIRECTO y gratuito dedicado a la actualidad del corazón y la televisión. Incluye Ni que fuéramos Sálvame con Belén Esteban,María Patiño,Lydia Lozano, Víctor Sandoval,Chelo Gª Cortés o Kiko Matamoros. De lunes a viernes a partir del 6 de mayo. pic.twitter.com/hWR6UKbHRz — Canal Quickie (@CanalQuickie) April 17, 2024

El nuevo espacio recibe el nombre de Quickie, un "canal de streaming de corazón y televisión, el canal para los que no tienen canal", además de "inesperado, bravucón, quisquilloso, divertido, cachondo, rápido, placentero y culpablemente adictivo".

Este nuevo canal trae de vuelta el célebre espacio cancelado de Telecinco, aunque sin Jorge Javier Vázquez. Ni que fuéramos Sálvame -su nuevo nombre- volverá presentado, eso sí, por un rostro conocido del programa: María Patiño.

También regresan Belén Esteban, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés y Kiko Matamoros, un año después de la cancelación del espacio de La Fábrica de la Tele.

El nuevo Sálvame se emitirá en todas las plataformas de redes como Twich, x, tIKtoK, Instagram, Facebook… además de Youtube. La nueva iniciativa no incluye Netflix, que emitió dos temporadas de un reality continuista con la fórmula que no funcionó especialmente bien en su segunda entrega y que, al parecer, no tendrá continuidad.