Ana Rosa se enfrenta al organizador de la orgía del Viña Rock: "Lecciones, las mínimas"

Los organizadores de la multitudinaria orgía en el marco del Festival Viña Rock lamentan que esta actividad se haya "sacado de contexto totalmente", critican la difusión que los medios de comunicación han dado a la actividad y reprochan que España es un país "profundamente sexófobo".

Barek, uno de los organizadores, compareció voluntariamente ante numerosos medios de comunicación en la zona de acampada del festival que se celebra en Villarrobledo (Albacete) para hablar de la iniciativa que han denominado 'Viñaorgía' y que, ha dicho, se ha tratado "desde el miedo".

Ha señalado que en este festival, igual que en todos, se sabe que se mueven drogas y sexo, pero nadie quiere hablar de ello, porque se prefiere que sea un tabú. "Y el tabú lo que genera es clandestinidad y en la clandestinidad es donde pasan cosas que luego no te atreves a contar", apuntó.

"Sí, queremos follar. Pero queremos follar en un contexto en el que no sea violento, en el que luego podamos hablar con nuestros amigos y nuestras amigas de qué los hemos hecho sin miedo. Queremos estar en un ambiente seguro para follar y para eso hace falta abrir el melón del sexo (...) Nadie va a ver una orgía de 7.000 personas. Eso es morbo barato de la Rosa Quintana y la puta Griso", dijo Barek insultando a Ana Rosa y Susanna Griso.

El hombre también atendió a varios medios de comunicación en directo y fue precisamente en TardeAR donde terminó teniendo un duro rifirrafe con la presentadora. "Buenas tardes, aquí la manipuladora", le dijo Ana Rosa Quintana, mientras que Barek respondía: "Buenas tardes, manipuladora", dejando claro que la conexión prometía ser tensa.

El tono entre ambos fue tremendamente hostil en todo momento. "Después de que os hemos promocionado... Lecciones, a estas alturas, las mínimas", dijo Ana Rosa, que le instó a pedir disculpas a su compañera de Antena 3. "¿Cuántas veces has ido al Viña Rock para hablar del Viña Rock?", cortaba Barek, mientras que Quintana respondía enfadada: "He ido a muchos festivales. ¿Has inventado tú ahora los festivales? Hombre, por favor", dijo antes de seguir insistiendo en que el entrevistado pidiera disculpas. "No hemos acabado un tema y ya estás abriendo otro", le reprochaba el invitado.

Quintana se defendía diciendo que es su programa. "Dirijo el programa yo. Soy la comunicadora. Hago las preguntas que me parecen oportunas". "Yo insisto en que a mí me pareces una manipuladora. Insisto diciéndolo, no tengo ningún problema en decirlo", reprochó. Ante las formas de Barek, Ana Rosa decidió dar por terminada la conversación cortando el directo: "Tengo bastante más educación que tú y voy a obviar lo que tú me pareces a mí".