Israel se prepara para el boicot en Eurovisión tras los abucheos: "No nos silenciarán"

Este sábado se celebra en la ciudad sueca de Malmö la gran final del festival de Eurovisión en medio de un ambiente de tensión provocado por las protestas de los activistas pro-palestina y su rechazo a la participación de Israel. Eden Golan, la representante israelí, se enfrentó a su primer ensayo de cara a la segunda semifinal de este jueves con la balada Hurricane y durante su actuación, se escucharon gritos de "Palestina libre" y abucheos del público.

La actitud del público y el intento de boicot del púbico concentrado en el Malmö Arena ha generado cierta incertidumbre en la organización del festival. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ya anunció la prohibición de exhibir alguna enseña o bandera palestina, algo que ya sucedió en la primera semifinal con el cantante sueco-palestino Eric Saade, que lució un kufiya, un pañuelo palestino, en su muñeca.

La emisora pública Kan, que organiza la participación de Israel en el festival de Eurovisión, puso una queja ante la UER y ante la emisora pública sueca por los abucheos y los mensajes pro-palestina mostrados en la primera semifinal. Kan pidió a la UER y a la emisora sueca que trabajen para evitar que se repitan casos como los que vivió Golan y que permitan a Israel competir de "manera justa en la semifinal de esta noche".

Las críticas de los eurofans han sido constantes estos meses por permitir la participación de Israel en el festival mientras prosigue la ofensiva en Gaza a pesar de que Israel ya aceptó cambiar la letra de su canción dos veces a petición de la UER. Jurados profesionales y televidentes decidirán este jueves en la segunda semifinal si Israel pasa a la final del sábado en Malmö

La UER ya rechazó las protestas y recordó que el certamen es puramente musical y no está relacionado con la política. La propia Golan ya ha asegurado que está "preparada" para los abucheos pero no les presta atención. "Me da aún más fuerza y orgullo representar a nuestro país y mostrarles quiénes somos. No todo es fácil, todo el país está pasando por un momento difícil. Aquí tampoco es sencillo, pero tomo todo en proporción. Estoy feliz de estar aquí y de tener el privilegio de representarnos", declaró.

Desde la KAN lanzaron un comunicado recogido por medios israelíes con la que dejan clara su posición. "Eden subió al escenario durante el ensayo general con orgullo y ofreció una actuación increíble. No la silenciaron y no nos silenciarán". Según el mismo medio, la televisión israelí también ha pedido a la UER que trabaje para evitar que se repitan casos como éste y exige que "permitan a Israel competir limpiamente en la semifinal" de este jueves. De momento, se espera que los insultos y abucheos no se escuchen desde los hogares de los eurofans para permitir un ambiente festivo.