Curro de Candela es sin lugar a duda uno de los bailarines más destacados del momento. Su carrera profesional es impecable, lleva más de 15 años subido en los principales escenarios tanto a nivel nacional, como internacional. Pertenece a una saga de artistas, por parte materna y paterna, como José Greco.

El próximo día 20, reaparece en Madrid, después de 2 años apartado por un tema de salud, que afortunadamente ya está solucionado. "Ha sido un percance, pero ya estoy casi recuperado, tuve que someterme a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal, que si todo va bien en 10 días estás recuperado, y tuve la mala suerte que se complicó , y tuvieron que hacerme una segunda operación, que me ha obligado a no poder bailar durante un año".

"La última vez que estuve en Madrid, fue en el año 2022 en el Teatro Alfil, y ya tenía muchas ganas de volver a estar con mi público de Madrid, al que le tengo un gran cariño. Durante mi recuperación, no he parado de estudiar, música y también cine, lo que peor llevaba es que no podía hacer ejercicio físico. Ahora estoy metido de lleno en una obra, escrita por mí, que va a ser una sorpresa, y se estrenará en el 2025, va a ser una obra de calado, porque a la gente hay que tocarle el corazón desde el escenario. Durante este tiempo de recuperación he descubierto otro aspecto mío que tenía guardado, y tiene un bonito final", me contó.

"He estado esforzándome para volver lo antes posible, y por fortuna lo he conseguido, con un gran tesón. Hago muy poca vida social, porque prefiero estudiar, y prepararme, soy muy exigente conmigo mismo. Lo que presento el día 20, va a ser una locura, voy a estar acompañado por mi tío Daniel García, que viene de artista invitado para cantar, y voy a bailar con Nazaret Reyes, que es una figura del baile muy joven, y por otras 7 bailarinas. Yo soy el coreógrafo, al igual que en mis anteriores trabajos. Siempre estoy pensando en lo mismo, me llaman " El soltero de España", no estoy casado y me encuentro muy bien así, ya habrá tiempo, tengo 35 años. Toda esta gala la voy a hacer para Mensajeros de la Paz", continuó sobre su nuevo proyecto.

"Me gusta mucho la fusión, y el secreto es que no diluyo nada, y me gusta que todo lo que represento, esté al 100%, todos los palos del flamenco, creados musicalmente, con una influencia importante de todas las raíces que tengo, siempre bajo el prisma de la danza. Soy bailarín porque he estudiado danza clásica, y contemporánea muchos años, y por supuesto flamenco, que siempre lo he tenido en casa. Soy músico y productor artístico en todas mis obras". Así me contó.