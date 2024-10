Rosa López o el torero Óscar Higares: el potente casting de 'Maestros de la costura Celebrity'

5 / 5

Canco Rodríguez

El actor de Aida es un trabajador incansable. Tras el fin de la exitosa serie de Telelecinco, Canco no ha parado de trabajar: teatro, cine, series y también televisión. Participó en Tu cara me suena, tiene pendiente el estreno de Pekín Express 2024 y ahora se prepara para su salto a la telerrealidad con Maestros de la costura donde, en sus propias palabras, quiere aportar “algo de rock and roll" a la edición.