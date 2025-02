Tomás Páramo apoya a Roca Rey y a Victoria Federica: "El mejor torero del mundo y una referente de juventud taurina"

Tomás Páramo siempre ha sido fiel a sí mismo, a sus ideas y gustos. Tanto es así que como influencer ha sido objeto de críticas en muchas ocasiones por su sinceridad, llegando, incluso, a replantearse su exposición y su trabajo en redes por dejar de ser él. Sin embargo, este tiempo de reflexión, dedicado a su familia y a él mismo le ha hecho resurgir de nuevo siendo más seguro y mostrándose tal y como es, con sus ideas y decisiones claras.

"Creo que es un momento complicado, uno no puede decir siempre lo que piensa, lo que hace o sus gustos por miedo a que le critiquen", comienza Tomás en la presentación de la gala de presentación del cartel de la Feria de San Isidro 2025. "Me hace ilusión estar aquí porque al niño que fui, que iba con sus abuelos todos los días a los toros a Las Ventas les hubiese encantado", el influencer ha acudido a este evento para acompañar a sus amigos triunfadores en los premios.

Victoria Federica es este año es la imagen del cartel y gran amiga de la pareja que conforman Tomás y, su mujer, María G. de Jaime. "Además de que sale guapísima, se lo merece. Es un referente de juventud taurina, siempre ha mostrado su apoyo a la tauromaquia, nunca se ha escondido", explica Tomás de Vic, como la apodan cariñosamente. "Su familia siempre ha apoyado esta fiesta", explica haciendo alusión a la Infanta Elena y a Don Juan Carlos.

Cuatro orejas y un rabo, Roca Rey conmovió a México con su éxito y a su amigo Tomás le da "una pena tremenda" habérselo perdido, y más aún cuando vio un video de uno de sus artistas favoritos, Joaquín Sabina, diciendo que era "el mejor torero del mundo ahora mismo". "Es un fuera de serie que lleva años luchando y sacrificándose a tope", explica el creador de contenido, "es un torero que nunca deja indiferente y que siempre que sale a la plaza no defrauda".

"En España estamos en un momento de segmentación social en que hay una brecha enorme entre izquierdas y derechas", reflexiona el influencer que responde a todas y cada una de las preguntas. Tomás tiene clara su opinión y explica que tanto la derecha como la izquierda se han adueñado de ciertos símbolos culturales que no corresponden, ya que son cuestiones que van más allá de un lado u otro. "Tú puedes ser gay o lesbiana y ser derechas o ser izquierdas, puedes estar a favor o en contra del aborto y ser de derechas o de izquierdas porque creo que es una cuestión más moral que otra cosa, que no eres más progre si aborta y no eres menos progre si no", ejemplifica con los temas más controvertidos. La religión para Tomás es uno de sus pilares fundamentales y se siente molesto cunado se relaciona directamente con la derecha "cuando creo que no lo es".

Además, Tomás se ha remontado a los tiempos previos al 2020, cuando la ministra Carmen Calvo o Ábalos acudían al Callejón de Las Ventas. "Hay grandes taurinos que son de izquierdas y grandes taurinos que son de derechas", insiste de nuevo. Páramo muestra su disconformidad con la relación que se establece de la Feria de San Isidro con Vox debido a las pancartas que expone el partido durante las fechas de celebración: "No es de Vox ni mucho menos".

"Es una fiesta de España, es una fiesta que es parte de nuestra cultura", comenta sobre el Premio Nacional de Tauromaquia que ha recuperado el Senado y nueve comunidades autónomas frente a la eliminación de hace unos meses por parte del Gobierno y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. "No debería de poder llegar el político de turno que toque y elegir si elimina el premio o no", reflexiona la decisión, "si se elimina o no el premio debería de ser un consenso no y no una decisión personal". "Teniendo mi ideología clara, creo que soy una persona super neutro".