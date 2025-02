El fenómeno Montoya llega y escandaliza al programa de Whoopi Goldberg

The View

El fenómeno viral de la televisión española, José Carlos Montoya, sigue dando la vuelta al mundo y su escena corriendo por la playa ha llegado hasta la televisión estadounidense. El programa The View, que cuenta con la actriz Whoppi Goldberg en su plantel de presentadores, también se animó a compartir el momento con sus espectadores.

"Hay un momento chocante en esta temporada de La isla de las tentaciones España. Se está volviendo viral el vídeo en el que uno de los concursantes ve en directo lo que está haciendo su novia", adelanta Goldberg antes de poner el vídeo de Montoya dirigiéndose a la villa donde se encuentra su novia, Anita, manteniendo relaciones sexuales con Manuel.

"El vídeo lo han visto más de 54 millones de personas y los fans lo califican de los dos minutos más apasionantes de la telerrealidad de la historia", continúa la presentadora antes de pedir opinión a sus compañeras, que están en shock. "Me llamo Iñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir", contesta Sara Haines citando la célebre cita de La princesa prometida.

Haines asegura que es "muy difícil de ver" y "muy incómodo", mientras las colaboradoras confiesan que en la televisión española hay mucha menos censura que en la estadounidense. "Necesita encontrar una novia nueva (...) Las formas, el drama, la forma en la que se quita la camisa...", destacan del vídeo.

Whoopi Goldberg y sus amigas también han caído bajo el hechizo de MONTOYA pic.twitter.com/BDVTi0woU3 — Javi Padilla (@elpady) February 11, 2025

No es la primera vez que la televisión española llega al programa The View. En 2020, el escándalo protagonizado por Alexia Rivas y Alfonso Merlos, que entonces mantenía una relación con la colaboradora Marta López, también llegó a varios rincones del mundo. "Hablando sobre pilladas de televisión en directo. El comentarista español Alfonso Merlos elevó el nivel cuando apareció una mujer semidesnuda caminando en el fondo durante su conexión. ¡Aparentemente ella no es su mujer ni su novia!", exclamó Goldberg mientras se mostraban las imágenes del momento.

"Saben, yo creo que él hizo esto porque quería que lo descubrieran. ¿Por qué ibas a estar con ella en el apartamento, y con qué razón, mientras participas en la emisión en directo?", se preguntó. "Creo que hay un juego psicológico, del que quizás no somos conscientes, por el que quería ser pillado", añadió la actriz. A continuación, Meghan McCain, hija del fallecido senador John McCain, comentó que "era una manera muy embarazosa de descubrir una infidelidad".