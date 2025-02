Mariano Rajoy: "Todo lo que tenga que ver con la política actual me da exactamente igual"

Mariano Rajoy regresó anoche a El Hormiguero, convirtiéndose en el primer expresidente en acudir en tres ocasiones al programa de Antena 3. Su presencia no pasó desapercibida y, desde su entrada en plató, quedó claro que sigue generando simpatía entre el público. Entre aplausos y exclamaciones de "presidente, presidente", Rajoy se acomodó en el plató, dispuesto a ofrecer una entrevista en la que el humor y la ironía marcaron el tono de la noche.

A diferencia de sus anteriores visitas al programa cuando aún ejercía como presidente del Gobierno, esta vez Mariano Rajoy acudió sin ataduras políticas. Durante la conversación con Pablo Motos, dejó claro que la actualidad política no le preocupa: "Todo lo que tenga que ver con la política actual me da exactamente igual", afirmó. Esta despreocupación le permitió mostrarse más distendido y bromista, protagonizando momentos que recordaron a su peculiar estilo de comunicación en sus años de mandato.

Un Rajoy relajado y sin presión política

Motos quiso conocer cómo es la vida actual del expresidente. Rajoy explicó que mantiene una rutina estable, comenzando el día con largas caminatas antes de acudir a su despacho como registrador de la propiedad. "Me levanto muy temprano y me voy a caminar todos los días. Luego me voy a trabajar al despacho y allí escucho a la gente que viene a contarme su vida y voy a algunos actos del partido. Y un par de días a la semana hago ejercicios de fuerza porque nunca sabes si va a hacer falta".

Sobre su actual labor como registrador, Rajoy aclaró que su función consiste en "garantizar la transparencia y proteger", asegurando que disfruta de su trabajo, aunque reconoció que en la política "había más emociones".

Una "queja enérgica"

El motivo principal de su visita era la presentación del libro que recopila los discursos que pronunció durante su etapa como presidente, Discursos parlamentarios de Mariano Rajoy Brey, una publicación editada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, Rajoy reconoció que no participó demasiado en su elaboración: "Esto nos lo pidió el Congreso a los expresidentes. Yo dije ‘hagan lo que les dé la gana’ porque me pareció una locura meter en un libro todos los discursos".

A pesar de su falta de implicación en el proyecto, Rajoy mostró una queja clara sobre la publicación: el tamaño de la letra. "Estoy totalmente de acuerdo y ya me he quejado enérgicamente al Congreso de los Diputados", comentó con humor.

Sobre la política actual

Más allá de las bromas, la entrevista también dejó espacio para algunas reflexiones sobre la situación política. Cuando Pablo Motos le preguntó qué haría para solucionar el problema de la vivienda en España, Rajoy respondió de manera escueta: "Es un tema complicado del que aquí todos hablan y no hacen nada. Se necesita suelo para el que quiera promover y libertad para el empresario y no regular al empresario con un decreto cada día".

Sobre el nivel actual del Congreso, evitó hacer valoraciones directas, pero dejó un comentario significativo: "Han sido sustituidos por el tuit o el titular. Hay gente que va a una réplica y la lleva escrita. ¿Quién lleva escrita una réplica si no sabes todavía lo que vas a replicar?".

Cuando Motos le preguntó si consideraba que ahora hay más "barbarismo" en la política, Rajoy contestó que el problema no es nuevo y que "los dogmáticos, doctrinarios y autoritarios han existido siempre".

El tema de la DANA también fue uno de los asuntos abordados en la entrevista. Pablo Motos no dudó en preguntarle: "¿Crees que Mazón debería haber dimitido con la DANA?". El expresidente, que se mostró crítico, aclaró que no le gusta hablar de lo que no sabe, pero que tenía dos cosas que decir: "En este momento lo que toca es ocuparse del bienestar de las personas y de la reconstrucción de las infraestructuras" y, en segundo lugar, "Yo en Valencia echo de menos al Estado y al Gobierno de España".