Antonio Banderas acudió al plató de El Hormiguero para presentar su musical Gypsy, que, tras su estreno en Málaga, ha llegado a la capital española. Durante su conversación con Pablo Motos, el actor confesó que, a pesar del buen ritmo de la taquilla, la producción no logrará recuperar la inversión inicial.

Banderas explicó que, aunque el público está respondiendo bien, el coste de montar un musical de esta envergadura hace que el equilibrio económico sea complicado. "Podría pregrabar para que no cueste tanto. Todo es en directo. Refugio para la verdad", afirmó, destacando su compromiso con el teatro en vivo.

El actor detalló que Gypsy cuenta con un equipo numeroso, incluyendo 30 actores, 18 músicos y 45 técnicos. Aseguró que su prioridad no es obtener beneficios, sino mantener viva la cultura teatral: "Un grupo de personas que se congrega con otro y lo solucionamos juntos. Tiramos, reflexionamos… Es un valor en sí mismo extraordinario", explicaba el actor.

Un cambio de prioridades tras su infarto

Durante la entrevista, Banderas también habló sobre el infarto que sufrió hace unos años y cómo este episodio le hizo replantearse su vida y carrera. "No me he tomado la vida más tranquila desde el ataque al corazón. El médico me dice que viva la vida y no muera en vida", explicó.

El actor aseguró que ahora se enfoca solo en proyectos que le aportan felicidad, dejando de lado aquellos que no le resultan esenciales. "Estoy ocupado haciendo las cosas que me gustan. Antes estaba en cosas que no me hacían falta", comentó.

El teatro como refugio en tiempos de crisis

Banderas defendió la importancia del teatro, especialmente en momentos difíciles, asegurando que el público busca en él una conexión con la realidad. "En tiempos de crisis la gente va más al teatro porque acude a la verdad", afirmó.

A pesar de las pérdidas económicas, el actor reiteró su compromiso con las artes escénicas y con ofrecer espectáculos de calidad. "Prefiero hacer las cosas como quiero, aunque no sean rentables", concluyó.

El cine infantil

En otro momento de la conversación, el actor habló sobre su participación en películas infantiles y el papel que estas tienen en la educación de los más pequeños. Mencionó el caso de El Gato con Botas, personaje al que le prestó su voz, y cómo su acento puede influir en la percepción cultural de los niños.

Según Banderas, es fundamental que las películas infantiles transmitan valores positivos y no fomenten estereotipos perjudiciales. Comentó que, en muchos casos, los villanos tienen acentos marcados, lo que puede generar asociaciones negativas en el público infantil.

Reflexión sobre la actualidad política

Banderas también habló sobre la situación política global y expresó su preocupación por la creciente polarización. Sin hacer valoraciones tajantes, indicó que el panorama actual es complicado tanto en Estados Unidos como en otros países.

Mencionó que, en su opinión, el dinero juega un papel clave en el ascenso de ciertos líderes y que el mundo se encuentra en una etapa de incertidumbre. "Cada vez dan más miedo los políticos que tenemos a nivel mundial", señaló.

Melanie Griffith, evacuada a casa de su hija

Banderas explicó que, ante el riesgo de que las llamas alcanzaran la vivienda de Griffith, la actriz fue trasladada a la casa de su hija Stella del Carmen, fruto de su relación con el actor malagueño. En la evacuación, la acompañaron dos parejas de amigos que también se vieron afectadas por el fuego.

El intérprete, que lleva una década separado de Griffith, mencionó que la situación fue alarmante, aunque finalmente todo quedó en un susto. No se dieron detalles sobre daños en la propiedad de la actriz, pero el peligro obligó a una evacuación preventiva.